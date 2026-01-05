  1. Відео
  2. / У світі

Трамп не повірив заявам Росії про нібито удар України по резиденції Путіна

08:12, 5 січня 2026
За словами президента США, інцидент, про який говорить Москва, не має жодного стосунку до резиденції Путіна.
Трамп не повірив заявам Росії про нібито удар України по резиденції Путіна
Фото: Getty
Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у заяви Росії про нібито удар України по резиденції Путіна.

Про свою позицію Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One, яким повертався до Вашингтона з Флориди. «Я не вірю, що цей удар відбувся. Щось подібне сталося неподалік, але це не має до цього жодного стосунку», — зазначив він.

У відповідь на запитання журналіста, чому раніше він повірив словам Путіна, Трамп пояснив: «Тому що в той момент про це ніхто не знав».

США росія путін Україна Дональд Трамп війна обстріл

