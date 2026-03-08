  1. В Україні

НАН закликає невідкладно розпочати ремонт мосту Патона через ризик руйнування

11:46, 8 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У НАН переконані, що відкладати ремонт не можна, оскільки це може призвести до людських жертв і транспортного колапсу.
НАН закликає невідкладно розпочати ремонт мосту Патона через ризик руйнування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Член-кореспондент Національної академії наук України Олександр Шимановський, генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського, зазначив, що інститут, який свого часу спроєктував міст під керівництвом академіка Євгена Патона, із 1953 року проводить регулярний моніторинг та обстеження споруди.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними НАН, для забезпечення безпеки мосту та продовження його служби ще на кілька десятиліть необхідно першочергово:

  • підсилити крайні головні балки на опорі №25;
  • відремонтувати проміжні опори №11 (надводну частину) та №21 (підводну частину);
  • відремонтувати або замінити поперечні балки;
  • відновити в’язі прогонових будов;
  • полагодити стовпи освітлення та перильну огорожу;
  • замінити деформаційні шви.

В НАН наголошують, що зволікати з цими роботами не можна: дефекти, виявлені під час торішнього обстеження, якщо їх не усунути, будуть розвиватися прискореними темпами. Це може призвести до повного руйнування окремих конструкцій, людських жертв і колапсу транспортної системи Києва.

Тому, за рекомендацією НАН України, ремонт і реконструкція мосту імені Є.О. Патона мають розпочатися невідкладно.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у КМДА заявили, що міст Патона у Києві можна й надалі експлуатувати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ дороги

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Уряд затвердив Постанову про Державний реєстр військовослужбовців: як він працюватиме

Новий Реєстр формуватиме електронні військово-облікові документи та присвоюватиме унікальний цифровий ідентифікатор кожному військовослужбовцю.

Електронний кабінет для банкрутів та відокремлені судові провадження: нові позиції Верховного Суду

Верховний Суд визначив статус ШІ у правосудді, посилив вимоги до документів іноземною мовою та розмежував процес завершенням дебатів та виходу суду до нарадчої кімнати.

Мінветеранів пропонує новий механізм нагляду та штрафи за неправомірне надання статусу ветерана

Мінветеранів оприлюднило для громадського обговорення законопроект про штрафи за неправомірне надання, відмову або позбавлення статусу ветерана.

Режим роздільності, обраний при шлюбі в Італії, поширюється на майно в Україні: позиція КЦС

Верховний Суд дійшов висновку, що укладена в Італії угода про режим роздільності майна продовжує діяти і щодо нерухомості, придбаної в Україні.

Не більше ніж п’ять середніх зарплат: у Раді пропонують змінити правила оплати праці членів наглядових рад

Законопроєкт передбачає обмеження виплат членам наглядових рад та прив’язку їх до показників прибутку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]