НАН закликає невідкладно розпочати ремонт мосту Патона через ризик руйнування

У НАН переконані, що відкладати ремонт не можна, оскільки це може призвести до людських жертв і транспортного колапсу.

Член-кореспондент Національної академії наук України Олександр Шимановський, генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського, зазначив, що інститут, який свого часу спроєктував міст під керівництвом академіка Євгена Патона, із 1953 року проводить регулярний моніторинг та обстеження споруди.

За даними НАН, для забезпечення безпеки мосту та продовження його служби ще на кілька десятиліть необхідно першочергово:

підсилити крайні головні балки на опорі №25;

відремонтувати проміжні опори №11 (надводну частину) та №21 (підводну частину);

відремонтувати або замінити поперечні балки;

відновити в’язі прогонових будов;

полагодити стовпи освітлення та перильну огорожу;

замінити деформаційні шви.

В НАН наголошують, що зволікати з цими роботами не можна: дефекти, виявлені під час торішнього обстеження, якщо їх не усунути, будуть розвиватися прискореними темпами. Це може призвести до повного руйнування окремих конструкцій, людських жертв і колапсу транспортної системи Києва.

Тому, за рекомендацією НАН України, ремонт і реконструкція мосту імені Є.О. Патона мають розпочатися невідкладно.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у КМДА заявили, що міст Патона у Києві можна й надалі експлуатувати.

