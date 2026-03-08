  1. Суспільство

Чи мають пільги на комуналку особи з інвалідністю 3 групи — відповідь ПФ

21:54, 8 березня 2026
У ПФ пояснили питання щодо пільг особам з інвалідністю 3 групи.
Чи мають пільги на комуналку особи з інвалідністю 3 групи — відповідь ПФ
Фото: fakty.com.ua
Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області пояснило, чи мають пільги на комунальні послуги особи з інвалідністю 3 групи.

«Особи з інвалідністю III групи не мають пільг на оплату комунальних послуг, але можуть отримати субсидію для зменшення розміру витрат на «комуналку».

Для оформлення субсидії потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або через вебпортал ПФУ», - заявили у відомстві.

Також там додали, у деяких випадках влітку розмір субсидії може бути нульовим, однак  з початком опалювального сезону субсидія буде перерахована і, якщо у цьому є потреба, збільшена.

До заяви на субсидію необхідно додати такі документи: декларацію про доходи і витрати осіб-членів домогосподарства, посвідчення особи, яка подає заяву, і довідку про її доходи.

«До уваги беруться доходи та витрати усіх членів сім’ї, які реально проживають за вказаною адресою», -  додали у ПФ.

Пенсійний фонд пільги субсидія

