Имеют ли льготы на коммунальные услуги лица с инвалидностью 3 группы — ответ ПФ

В ПФ объяснили вопрос относительно льгот для лиц с инвалидностью 3 группы.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области пояснило, имеют ли льготы на коммунальные услуги лица с инвалидностью 3 группы.

«Лица с инвалидностью III группы не имеют льгот на оплату коммунальных услуг, но могут получить субсидию для уменьшения размера расходов на “коммуналку”.

Для оформления субсидии необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через вебпортал ПФУ», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что в некоторых случаях летом размер субсидии может быть нулевым, однако с началом отопительного сезона субсидия будет пересчитана и, если в этом есть необходимость, увеличена.

К заявлению на субсидию необходимо добавить такие документы: декларацию о доходах и расходах лиц — членов домохозяйства, удостоверение личности лица, которое подает заявление, и справку о его доходах.

«Во внимание принимаются доходы и расходы всех членов семьи, которые фактически проживают по указанному адресу», — отметили в ведомстве.

