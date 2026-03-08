  1. Общество

Имеют ли льготы на коммунальные услуги лица с инвалидностью 3 группы — ответ ПФ

21:54, 8 марта 2026
В ПФ объяснили вопрос относительно льгот для лиц с инвалидностью 3 группы.
Имеют ли льготы на коммунальные услуги лица с инвалидностью 3 группы — ответ ПФ
Фото: fakty.com.ua
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области пояснило, имеют ли льготы на коммунальные услуги лица с инвалидностью 3 группы.

«Лица с инвалидностью III группы не имеют льгот на оплату коммунальных услуг, но могут получить субсидию для уменьшения размера расходов на “коммуналку”.

Для оформления субсидии необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины или через вебпортал ПФУ», — заявили в ведомстве.

Также там добавили, что в некоторых случаях летом размер субсидии может быть нулевым, однако с началом отопительного сезона субсидия будет пересчитана и, если в этом есть необходимость, увеличена.

К заявлению на субсидию необходимо добавить такие документы: декларацию о доходах и расходах лиц — членов домохозяйства, удостоверение личности лица, которое подает заявление, и справку о его доходах.

«Во внимание принимаются доходы и расходы всех членов семьи, которые фактически проживают по указанному адресу», — отметили в ведомстве.

Пенсионный фонд льготы субсидия

Верховный Суд определил правовые основания ответственности государства за вред, причиненный неконституционными нормами

Объединённая палата КАС ВС пришла к выводу, что отсутствие специального закона не освобождает государство от обязанности возмещать вред.

Цена иска и искусственные споры: Верховный Суд разъяснил тонкости хозяйственного процесса

Верховный Суд рассказал, как работает доктрина отождествления бенефициара с компанией и можно ли рассрочить платежи в мировом соглашении на срок свыше года.

Автономия НАБУ и пауза в судебной реформе: новый Меморандум МВФ

МВФ требует усиления институциональной независимости САП и ВАКС в рамках новой программы финансирования.

Правительство утвердило Постановление о Государственном реестре военнослужащих: как он будет работать

Новый Реестр будет формировать электронные военно-учетные документы и присваивать уникальный цифровой идентификатор каждому военнослужащему.

Электронный кабинет для банкротов и обособленные судебные разбирательства: новые позиции Верховного Суда

Верховный Суд определил статус ИИ в правосудии, ужесточил требования к документам на иностранном языке и разграничил процесс завершением дебатов и выхода суда в совещательную комнату.

