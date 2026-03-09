  1. В Украине

Взятка $1,3 млн за строительство для военных: чиновник ВСУ предстанет перед судом

19:30, 9 марта 2026
Чиновник ВСУ предстанет перед судом по обвинению в пособничестве в получении 1,3 миллиона долларов неправомерной выгоды от киевского застройщика за содействие в победе в конкурсе на строительство жилья для военных в столице.
Перед судом предстанет должностное лицо Вооруженных Сил Украины, которого обвиняют в содействии получению неправомерной выгоды от одного из столичных застройщиков. Об этом сообщили в НАБУ.

По версии следствия руководитель одного из Центральных территориальных управлений Министерства обороны предложил застройщику помощь в победе в конкурсе на строительство жилого дома для военнослужащих в Святошинском районе Киева.

Чтобы реализовать схему и избежать личного контакта с застройщиком, он привлек двух посредников, среди которых был один из должностных лиц ВСУ. Свои «услуги» организаторы оценили в 1,3 миллиона долларов.

В июне прошлого года после получения первого транша от застройщика в сумме 100 тысяч долларов правоохранители задержали посредников при передаче средств.

Один из них уже предстал перед судом, получил обвинительный приговор и наказание в виде реального лишения свободы. Бывший руководитель Центрального управления Минобороны находится под стражей как обвиняемый.

НАБУ взятка Киев военные

