Авто появилось в Перечне после 1 февраля: возникает ли обязанность уплаты транспортного налога

В ГНС разъяснили вопрос относительно уплаты транспортного налога.

Главное управление ГНС в Черкасской области объяснило, является ли объектом налогообложения легковой автомобиль, включенный после 1 февраля в Перечень легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в отчетном (налоговом) году.

Согласно п.п. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI (далее — НКУ) плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, имеющие зарегистрированные в Украине согласно действующему законодательству собственные легковые автомобили, которые в соответствии с п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ являются объектами налогообложения.

Подпунктом 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 НКУ определено, что объектом налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

Такая стоимость определяется Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины (далее — Минэкономики) по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины, по состоянию на 1 января налогового (отчетного) года исходя из марки, модели, года выпуска, объема цилиндров двигателя, типа топлива.

Ежегодно до 1 февраля налогового (отчетного) года Минэкономики на своем вебпортале размещает перечень легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года (далее — Перечень), который должен содержать такие данные об этих автомобилях: марка, модель, год выпуска, объем цилиндров двигателя, тип топлива.

Механизм определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей установлен постановлением Кабинета Министров Украины от 18 февраля 2016 года № 66 «Об утверждении Методики определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей и внесении изменений в приложения 1 и 2 Порядка определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов» (далее — Методика).

В соответствии с абзацем вторым п. 13 Методики, в случае отсутствия на вебпортале Минэкономики информации о марке, модели легкового автомобиля, имеющего признаки объекта налогообложения транспортным налогом, Минэкономики по обращению Государственной налоговой службы Украины и/или владельца указанного легкового автомобиля определяет его среднерыночную стоимость, дополняет Перечень, указанный в абзаце первом п. 13 Методики, такой информацией и размещает ее на своем вебпортале.

Вместе с тем владелец легкового автомобиля может получить информацию с вебпортала Минэкономики о среднерыночной стоимости автомобиля путем введения данных о его марке, модели, годе выпуска, объеме цилиндров двигателя и типе топлива (п. 14 Методики).

Учитывая изложенное, определяющим признаком отнесения транспортного средства к объекту налогообложения транспортным налогом является наличие его в Перечне.

При этом, если Минэкономики дополняет Перечень соответствующим легковым автомобилем, в том числе после 1 февраля налогового (отчетного) года, такой автомобиль является объектом налогообложения транспортным налогом начиная с 1 января налогового (отчетного) года.

