Из российского плена вернулись 200 украинцев, фото

Состоялся первый этап обмена пленными, согласно договоренностям в Женеве.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Украина и РФ провели обмен пленными 5 марта. Это был первый этап обмена согласно договоренностям в Женеве. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Домой из российского плена вернулись 200 украинцев. Среди них — военнослужащие Вооруженных сил Украины, в частности, бойцы Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Территориальной обороны, Сил беспилотных систем, Десантно-штурмовых войск и Воздушных сил. Также уволены военные Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Отмечается, что среди освобожденных есть защитники Мариуполя, пробывшие в плену почти 4 года.

Освобожденные военнослужащие защищали страну на донецком, луганском, харьковском и запорожском направлениях. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить и офицеров.

Сегодняшний обмен состоялся в соответствии с договоренностями об освобождении пленных, достигнутых во время трехсторонних переговоров в Женеве.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

