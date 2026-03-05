От ветклиник до салонов красоты: какой бизнес сможет арендовать помещения школ и вузов

Кабмин утвердил перечень видов деятельности, для которых разрешено арендовать имущество учреждений образования.

Кабмин постановлением №287 утвердил перечень видов деятельности, для которых разрешено предоставлять в аренду объекты и имущество государственных и коммунальных учреждений образования.

Речь идет о случаях, когда помещения или иное имущество учреждений образования передают в аренду для предоставления услуг, необходимых для образовательного процесса или для обслуживания учеников, студентов, педагогов и других участников образовательного процесса. При этом такие услуги учреждение образования не может обеспечить самостоятельно.

Условия передачи имущества в аренду

Постановление определяет, что:

для учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования аренда возможна только по отдельным видам деятельности;

для других учреждений образования (кроме учреждений со специфическими условиями обучения) перечень возможных видов деятельности шире.

В то же время во втором случае есть дополнительные требования. В частности, деятельность арендатора должна соответствовать образовательным программам или специальностям, по которым осуществляется подготовка получателей образования в данном учреждении.

Кроме того, между арендатором и учреждением образования должен быть заключен договор или меморандум о сотрудничестве. Такой документ должен предусматривать создание базы практики для получателей образования с определением порядка, объема и содержания практической подготовки.

Перечень видов деятельности

Утвержденный правительством перечень охватывает десятки видов экономической деятельности (КВЭД), в частности:

Питание и производство продуктов

10.71 — производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий недлительного хранения;

10.85 — производство готовой еды и блюд;

56.10 — деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;

56.29 — поставка других готовых блюд;

56.30 — обслуживание напитками.

Легкая промышленность и производство

14.31 — производство чулочно-носочных изделий;

14.39 — производство другой трикотажной и вязаной одежды;

16.23 — производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

16.29 — производство других изделий из древесины;

18.13 — изготовление печатных форм и полиграфические услуги;

18.14 — брошюровочно-переплетная деятельность;

25.62 — механическая обработка металлических изделий.

Энергетика

35.11 — производство электроэнергии;

35.12 — передача электроэнергии;

35.13 — распределение электроэнергии;

35.14 — торговля электроэнергией;

35.30 — поставка пара, горячей воды и кондиционированного воздуха.

Ремонт и техническое обслуживание

33.17 — ремонт и техническое обслуживание других транспортных средств;

33.19 — ремонт машин и оборудования;

45.20 — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;

95.21 — ремонт электронной аппаратуры бытового назначения;

95.22 — ремонт бытовых приборов и домашнего оборудования;

95.23 — ремонт обуви и кожаных изделий;

95.25 — ремонт часов и ювелирных изделий;

95.29 — ремонт других бытовых изделий.

Торговля

47.24 — розничная торговля хлебобулочными изделиями;

47.29 — розничная торговля другими продуктами питания;

47.61 — розничная торговля книгами;

47.62 — розничная торговля газетами и канцелярскими товарами;

47.73 — розничная торговля фармацевтическими товарами;

47.74 — розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами;

47.99 — другие виды розничной торговли вне магазинов.

Почтовые и курьерские услуги

53.10 — деятельность национальной почты;

53.20 — другая почтовая и курьерская деятельность.

Временное размещение

55.90 — деятельность других средств временного размещения.

Издательская деятельность

58.11 — издание книг;

58.12 — издание справочников и каталогов;

58.19 — другие виды издательской деятельности.

Телекоммуникации и IT

61.10 — деятельность в сфере проводной электросвязи;

61.20 — деятельность в сфере беспроводной электросвязи;

61.90 — другая деятельность в сфере электросвязи;

62.01 — компьютерное программирование;

62.09 — другая деятельность в сфере информационных технологий.

Финансовые и офисные услуги

64.19 — другие виды денежного посредничества;

82.19 — фотокопирование, подготовка документов и другая офисная вспомогательная деятельность;

84.11 — государственное управление общего характера.

Образование

85.10 — дошкольное образование;

85.20 — начальное образование;

85.31 — общее среднее образование;

85.32 — профессионально-техническое образование;

85.41 — профессиональное предвысшее образование;

85.42 — высшее образование;

85.51 — образование в сфере спорта и отдыха;

85.52 — образование в сфере культуры;

85.53 — деятельность школ подготовки водителей;

85.59 — другие виды образования;

85.60 — вспомогательная деятельность в сфере образования.

Наука и креативные индустрии

72.11 — исследования и разработки в сфере биотехнологий;

72.19 — исследования и разработки в сфере природных и технических наук;

72.20 — исследования и разработки в сфере общественных и гуманитарных наук;

73.11 — рекламные агентства;

74.10 — специализированная деятельность в сфере дизайна.

Медицина и социальные услуги

75.00 — ветеринарная деятельность;

86.10 — деятельность больничных учреждений;

86.21 — общая медицинская практика;

86.22 — специализированная медицинская практика;

86.23 — стоматологическая практика;

86.90 — другая деятельность в сфере здравоохранения;

88.99 — предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания.

Культура, спорт и общественная деятельность

90.01 — театральная и концертная деятельность;

90.03 — индивидуальная художественная деятельность;

91.01 — функционирование библиотек и архивов;

91.02 — функционирование музеев;

93.11 — функционирование спортивных сооружений;

93.12 — деятельность спортивных клубов;

93.13 — деятельность фитнес-центров;

93.19 — другая деятельность в сфере спорта;

94.12 — деятельность профессиональных общественных организаций;

94.99 — деятельность других общественных организаций.

Бытовые услуги

96.01 — стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

96.02 — услуги парикмахерских и салонов красоты.

