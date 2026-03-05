  1. В Украине

От ветклиник до салонов красоты: какой бизнес сможет арендовать помещения школ и вузов

15:30, 5 марта 2026
Кабмин утвердил перечень видов деятельности, для которых разрешено арендовать имущество учреждений образования.
Кабмин постановлением №287 утвердил перечень видов деятельности, для которых разрешено предоставлять в аренду объекты и имущество государственных и коммунальных учреждений образования.

Речь идет о случаях, когда помещения или иное имущество учреждений образования передают в аренду для предоставления услуг, необходимых для образовательного процесса или для обслуживания учеников, студентов, педагогов и других участников образовательного процесса. При этом такие услуги учреждение образования не может обеспечить самостоятельно.

Условия передачи имущества в аренду

Постановление определяет, что:

  • для учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования аренда возможна только по отдельным видам деятельности;
  • для других учреждений образования (кроме учреждений со специфическими условиями обучения) перечень возможных видов деятельности шире.

В то же время во втором случае есть дополнительные требования. В частности, деятельность арендатора должна соответствовать образовательным программам или специальностям, по которым осуществляется подготовка получателей образования в данном учреждении.

Кроме того, между арендатором и учреждением образования должен быть заключен договор или меморандум о сотрудничестве. Такой документ должен предусматривать создание базы практики для получателей образования с определением порядка, объема и содержания практической подготовки.

Перечень видов деятельности

Утвержденный правительством перечень охватывает десятки видов экономической деятельности (КВЭД), в частности:

Питание и производство продуктов

  • 10.71 — производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий недлительного хранения;
  • 10.85 — производство готовой еды и блюд;
  • 56.10 — деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;
  • 56.29 — поставка других готовых блюд;
  • 56.30 — обслуживание напитками.

Легкая промышленность и производство

  • 14.31 — производство чулочно-носочных изделий;
  • 14.39 — производство другой трикотажной и вязаной одежды;
  • 16.23 — производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
  • 16.29 — производство других изделий из древесины;
  • 18.13 — изготовление печатных форм и полиграфические услуги;
  • 18.14 — брошюровочно-переплетная деятельность;
  • 25.62 — механическая обработка металлических изделий.

Энергетика

  • 35.11 — производство электроэнергии;
  • 35.12 — передача электроэнергии;
  • 35.13 — распределение электроэнергии;
  • 35.14 — торговля электроэнергией;
  • 35.30 — поставка пара, горячей воды и кондиционированного воздуха.

Ремонт и техническое обслуживание

  • 33.17 — ремонт и техническое обслуживание других транспортных средств;
  • 33.19 — ремонт машин и оборудования;
  • 45.20 — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
  • 95.21 — ремонт электронной аппаратуры бытового назначения;
  • 95.22 — ремонт бытовых приборов и домашнего оборудования;
  • 95.23 — ремонт обуви и кожаных изделий;
  • 95.25 — ремонт часов и ювелирных изделий;
  • 95.29 — ремонт других бытовых изделий.

Торговля

  • 47.24 — розничная торговля хлебобулочными изделиями;
  • 47.29 — розничная торговля другими продуктами питания;
  • 47.61 — розничная торговля книгами;
  • 47.62 — розничная торговля газетами и канцелярскими товарами;
  • 47.73 — розничная торговля фармацевтическими товарами;
  • 47.74 — розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами;
  • 47.99 — другие виды розничной торговли вне магазинов.

Почтовые и курьерские услуги

  • 53.10 — деятельность национальной почты;
  • 53.20 — другая почтовая и курьерская деятельность.

Временное размещение

55.90 — деятельность других средств временного размещения.

Издательская деятельность

  • 58.11 — издание книг;
  • 58.12 — издание справочников и каталогов;
  • 58.19 — другие виды издательской деятельности.

Телекоммуникации и IT

  • 61.10 — деятельность в сфере проводной электросвязи;
  • 61.20 — деятельность в сфере беспроводной электросвязи;
  • 61.90 — другая деятельность в сфере электросвязи;
  • 62.01 — компьютерное программирование;
  • 62.09 — другая деятельность в сфере информационных технологий.

Финансовые и офисные услуги

  • 64.19 — другие виды денежного посредничества;
  • 82.19 — фотокопирование, подготовка документов и другая офисная вспомогательная деятельность;
  • 84.11 — государственное управление общего характера.

Образование

  • 85.10 — дошкольное образование;
  • 85.20 — начальное образование;
  • 85.31 — общее среднее образование;
  • 85.32 — профессионально-техническое образование;
  • 85.41 — профессиональное предвысшее образование;
  • 85.42 — высшее образование;
  • 85.51 — образование в сфере спорта и отдыха;
  • 85.52 — образование в сфере культуры;
  • 85.53 — деятельность школ подготовки водителей;
  • 85.59 — другие виды образования;
  • 85.60 — вспомогательная деятельность в сфере образования.

Наука и креативные индустрии

  • 72.11 — исследования и разработки в сфере биотехнологий;
  • 72.19 — исследования и разработки в сфере природных и технических наук;
  • 72.20 — исследования и разработки в сфере общественных и гуманитарных наук;
  • 73.11 — рекламные агентства;
  • 74.10 — специализированная деятельность в сфере дизайна.

Медицина и социальные услуги

  • 75.00 — ветеринарная деятельность;
  • 86.10 — деятельность больничных учреждений;
  • 86.21 — общая медицинская практика;
  • 86.22 — специализированная медицинская практика;
  • 86.23 — стоматологическая практика;
  • 86.90 — другая деятельность в сфере здравоохранения;
  • 88.99 — предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания.

Культура, спорт и общественная деятельность

  • 90.01 — театральная и концертная деятельность;
  • 90.03 — индивидуальная художественная деятельность;
  • 91.01 — функционирование библиотек и архивов;
  • 91.02 — функционирование музеев;
  • 93.11 — функционирование спортивных сооружений;
  • 93.12 — деятельность спортивных клубов;
  • 93.13 — деятельность фитнес-центров;
  • 93.19 — другая деятельность в сфере спорта;
  • 94.12 — деятельность профессиональных общественных организаций;
  • 94.99 — деятельность других общественных организаций.

Бытовые услуги

  • 96.01 — стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
  • 96.02 — услуги парикмахерских и салонов красоты.

бизнес правительство Кабинет Министров Украины предприниматель школа образование аренда

