От ветклиник до салонов красоты: какой бизнес сможет арендовать помещения школ и вузов
Кабмин постановлением №287 утвердил перечень видов деятельности, для которых разрешено предоставлять в аренду объекты и имущество государственных и коммунальных учреждений образования.
Речь идет о случаях, когда помещения или иное имущество учреждений образования передают в аренду для предоставления услуг, необходимых для образовательного процесса или для обслуживания учеников, студентов, педагогов и других участников образовательного процесса. При этом такие услуги учреждение образования не может обеспечить самостоятельно.
Условия передачи имущества в аренду
Постановление определяет, что:
- для учреждений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования аренда возможна только по отдельным видам деятельности;
- для других учреждений образования (кроме учреждений со специфическими условиями обучения) перечень возможных видов деятельности шире.
В то же время во втором случае есть дополнительные требования. В частности, деятельность арендатора должна соответствовать образовательным программам или специальностям, по которым осуществляется подготовка получателей образования в данном учреждении.
Кроме того, между арендатором и учреждением образования должен быть заключен договор или меморандум о сотрудничестве. Такой документ должен предусматривать создание базы практики для получателей образования с определением порядка, объема и содержания практической подготовки.
Перечень видов деятельности
Утвержденный правительством перечень охватывает десятки видов экономической деятельности (КВЭД), в частности:
Питание и производство продуктов
- 10.71 — производство хлеба и хлебобулочных изделий, кондитерских изделий недлительного хранения;
- 10.85 — производство готовой еды и блюд;
- 56.10 — деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания;
- 56.29 — поставка других готовых блюд;
- 56.30 — обслуживание напитками.
Легкая промышленность и производство
- 14.31 — производство чулочно-носочных изделий;
- 14.39 — производство другой трикотажной и вязаной одежды;
- 16.23 — производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- 16.29 — производство других изделий из древесины;
- 18.13 — изготовление печатных форм и полиграфические услуги;
- 18.14 — брошюровочно-переплетная деятельность;
- 25.62 — механическая обработка металлических изделий.
Энергетика
- 35.11 — производство электроэнергии;
- 35.12 — передача электроэнергии;
- 35.13 — распределение электроэнергии;
- 35.14 — торговля электроэнергией;
- 35.30 — поставка пара, горячей воды и кондиционированного воздуха.
Ремонт и техническое обслуживание
- 33.17 — ремонт и техническое обслуживание других транспортных средств;
- 33.19 — ремонт машин и оборудования;
- 45.20 — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 95.21 — ремонт электронной аппаратуры бытового назначения;
- 95.22 — ремонт бытовых приборов и домашнего оборудования;
- 95.23 — ремонт обуви и кожаных изделий;
- 95.25 — ремонт часов и ювелирных изделий;
- 95.29 — ремонт других бытовых изделий.
Торговля
- 47.24 — розничная торговля хлебобулочными изделиями;
- 47.29 — розничная торговля другими продуктами питания;
- 47.61 — розничная торговля книгами;
- 47.62 — розничная торговля газетами и канцелярскими товарами;
- 47.73 — розничная торговля фармацевтическими товарами;
- 47.74 — розничная торговля медицинскими и ортопедическими товарами;
- 47.99 — другие виды розничной торговли вне магазинов.
Почтовые и курьерские услуги
- 53.10 — деятельность национальной почты;
- 53.20 — другая почтовая и курьерская деятельность.
Временное размещение
55.90 — деятельность других средств временного размещения.
Издательская деятельность
- 58.11 — издание книг;
- 58.12 — издание справочников и каталогов;
- 58.19 — другие виды издательской деятельности.
Телекоммуникации и IT
- 61.10 — деятельность в сфере проводной электросвязи;
- 61.20 — деятельность в сфере беспроводной электросвязи;
- 61.90 — другая деятельность в сфере электросвязи;
- 62.01 — компьютерное программирование;
- 62.09 — другая деятельность в сфере информационных технологий.
Финансовые и офисные услуги
- 64.19 — другие виды денежного посредничества;
- 82.19 — фотокопирование, подготовка документов и другая офисная вспомогательная деятельность;
- 84.11 — государственное управление общего характера.
Образование
- 85.10 — дошкольное образование;
- 85.20 — начальное образование;
- 85.31 — общее среднее образование;
- 85.32 — профессионально-техническое образование;
- 85.41 — профессиональное предвысшее образование;
- 85.42 — высшее образование;
- 85.51 — образование в сфере спорта и отдыха;
- 85.52 — образование в сфере культуры;
- 85.53 — деятельность школ подготовки водителей;
- 85.59 — другие виды образования;
- 85.60 — вспомогательная деятельность в сфере образования.
Наука и креативные индустрии
- 72.11 — исследования и разработки в сфере биотехнологий;
- 72.19 — исследования и разработки в сфере природных и технических наук;
- 72.20 — исследования и разработки в сфере общественных и гуманитарных наук;
- 73.11 — рекламные агентства;
- 74.10 — специализированная деятельность в сфере дизайна.
Медицина и социальные услуги
- 75.00 — ветеринарная деятельность;
- 86.10 — деятельность больничных учреждений;
- 86.21 — общая медицинская практика;
- 86.22 — специализированная медицинская практика;
- 86.23 — стоматологическая практика;
- 86.90 — другая деятельность в сфере здравоохранения;
- 88.99 — предоставление другой социальной помощи без обеспечения проживания.
Культура, спорт и общественная деятельность
- 90.01 — театральная и концертная деятельность;
- 90.03 — индивидуальная художественная деятельность;
- 91.01 — функционирование библиотек и архивов;
- 91.02 — функционирование музеев;
- 93.11 — функционирование спортивных сооружений;
- 93.12 — деятельность спортивных клубов;
- 93.13 — деятельность фитнес-центров;
- 93.19 — другая деятельность в сфере спорта;
- 94.12 — деятельность профессиональных общественных организаций;
- 94.99 — деятельность других общественных организаций.
Бытовые услуги
- 96.01 — стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
- 96.02 — услуги парикмахерских и салонов красоты.
