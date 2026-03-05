Апелляционный суд оставил в силе начисление 295 тысяч грн налога на недвижимость владельцу имущества-гражданину Румынии: детали дела

Гражданин Румынии обжаловал налоговые уведомления-решения о начислении около 295 тысяч грн налога на недвижимое имущество в Украине, ссылаясь на ненадлежащее вручение документов, нарушение сроков их отправки и якобы дискриминацию нерезидента.

Пятый апелляционный административный суд постановлением по делу №420/26668/25 оставил апелляционную жалобу налогоплательщика без удовлетворения, а решение Одесского окружного административного суда — без изменений.

В автоматическом режиме за 2021–2024 годы были сформированы налоговые уведомления-решения (НУР) относительно уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, на общую сумму 295 тыс. грн, сообщает ГНС в Одесской области.

Суть дела и доводы истца

Истец указывал на ненадлежащее вручение ему оспариваемых НУР (направление на украинский адрес без учета адреса в Румынии); нарушение сроков их направления; дискриминацию нерезидента (гражданин Румынии, ЕС) с игнорированием международных договоров (Конвенция между Украиной и Румынией об избежании двойного налогообложения от 29.03.1996, ратифицированная Законом Украины №586/97-ВР от 04.11.1997).

Согласно данным информационно-коммуникационной системы ГНС, истец состоит на учете в ГУ ГНС как физическое лицо-предприниматель на общей системе налогообложения, осуществляющий деятельность согласно выбранному основному виду «Предоставление индивидуальных услуг» с 27.02.2003 по настоящее время, состояние плательщика — 0, плательщик налогов по основному месту учета.

Выводы суда относительно сроков, процедуры и международных договоров

Суд отклонил доводы физического лица относительно нарушения процедуры составления и направления оспариваемых НУР в связи с их необоснованностью.

Так, Порядком направления контролирующими органами НУР налогоплательщикам, утвержденным приказом Минфина от 28.12.2015 №1204 и зарегистрированным в Минюсте 22.01.2016 за №124/28254 (с изменениями), определено, что НУР считается направленным (врученным) физическому лицу, если он вручен ему лично либо его представителю, направлен по адресу места проживания физического лица заказным письмом с уведомлением о вручении или в порядке, определенном п. 42.4 ст. 42 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ).

Согласно п. 42.1 ст. 42 НКУ НУР, налоговые требования или иные документы по вопросам администрирования налогов, сборов, платежей, налогового контроля, в том числе по вопросам проведения проверок, сверок, адресованные контролирующим органом налогоплательщику, должны быть составлены в письменной форме, соответствующим образом подписаны и в случаях, предусмотренных законодательством, заверены печатью такого контролирующего органа и отражаться в электронном кабинете. Документы считаются надлежащим образом врученными, если они направлены в порядке, определенном п. 42.4 данной статьи, направлены по адресу (местонахождению, налоговому адресу) налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении либо лично вручены налогоплательщику (его представителю).

Таким образом, законодатель предусмотрел два отдельных случая, когда документы считаются надлежащим образом врученными налогоплательщику: направленные по адресу налогоплательщика заказным письмом с уведомлением о вручении (что и было сделано ответчиком в данном спорном случае) либо лично врученные налогоплательщику или его законному либо уполномоченному представителю. В то же время в случае направления документов почтой, помимо получения налогоплательщиком этой корреспонденции на почте, они также считаются врученными в день, указанный почтовой службой в уведомлении о вручении с указанием причины невручения.

В постановлении от 23.05.2022 по делу №810/3116/18 Судебная палата по рассмотрению дел о налогах, сборах и иных обязательных платежах Кассационного административного суда в составе Верховного Суда указала, что добросовестный налогоплательщик обязан обеспечить получение им корреспонденции по адресу местонахождения. В случае невыполнения этой обязанности плательщик не вправе ссылаться на неполучение им документов как на обстоятельство, освобождающее его от наступления в связи с этим негативных для такого плательщика последствий.

Согласно обстоятельствам данного дела вся налоговая корреспонденция направлялась по адресу истца, который содержится в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков. Более того, судом первой инстанции был направлен запрос в Единый государственный демографический реестр и получен ответ, согласно которому физическое лицо с 11.09.1998 по настоящее время зарегистрировано по адресу: АДРЕС.

Суд в этом аспекте отметил, что изменение истцом резидентства не освобождает лицо от налоговых обязанностей в Украине и не аннулирует статус налогового резидента для целей администрирования налогов.

Так же, как и в случае определения налогового адреса, налоговый орган при указании ФИО налогоплательщика использует имеющуюся у него информацию. В таком случае указание в оспариваемых НУР имени и фамилии налогоплательщика кириллицей вместо латинских букв является правомерным и не влияет на объем налоговых обязанностей истца, поскольку последний выступает в роли налогового резидента, поэтому указание данных кириллицей не может трактоваться в пользу освобождения лица от уплаты налога на имущество.

Также в ходе судебного рассмотрения судом были истребованы оригиналы спорных НУР, которые были исследованы непосредственно в судебном заседании, и при их осмотре установлено, что указанные документы подписаны руководителем контролирующего органа собственноручно, шариковой ручкой, а не путем воспроизведения подписи с помощью факсимиле или иных технических средств.

Относительно доводов о нарушении ГУ ГНС срока принятия и направления (вручения) НУР, установленного подпунктом 267.6.2 пункта 267.6 статьи 267 НКУ, и правовых последствий для налогоплательщика суд принял во внимание выводы коллегии судей судебной палаты по рассмотрению дел о налогах, сборах и иных обязательных платежах Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, изложенные в постановлении от 20.06.2022 по делу №826/15940/18. Согласно этим выводам, пропуск налоговым органом установленного подпунктом 267.6.2 пункта 267.6 статьи 267 НК Украины срока направления НУР до 1 июля года базового налогового (отчетного) периода (года) не является таким нарушением, которое опровергает правомерность начисления денежного обязательства налоговым органом, и не может быть самостоятельным основанием для отмены оспариваемого НУР.

Несоблюдение контролирующим органом установленных сроков направления налогового уведомления-решения не является основанием для прекращения налоговой обязанности налогоплательщика.

При этом Верховный Суд в постановлении от 22.05.2020 по делу №825/2328/16 отметил, что нарушение процедуры принятия решения субъектом властных полномочий само по себе может быть основанием для признания его противоправным и отмены в случае, когда такое нарушение непосредственно могло повлиять на содержание принятого решения.

Определенные дефекты административного акта могут быть не связаны с его содержанием, а касаться процедуры его принятия. В таком случае возможны две ситуации: вследствие процедурного нарушения такой акт будет противоречить закону (тогда акт является ничтожным) либо допущенное нарушение не повлияло на содержание акта (тогда последствий для его действительности не должно наступать вообще). Следовательно, само по себе нарушение процедуры принятия акта не должно порождать правовых последствий для его действительности, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.

Ключевым вопросом при оценке процедурных нарушений, допущенных при принятии субъектом властных полномочий решения, является соотношение двух базовых принципов права: «противоправные действия не влекут правомерных последствий» и, напротив, принцип «формальное нарушение процедуры не может иметь следствием отмену правильного по существу решения».

Границей, разделяющей существенное (фундаментальное) нарушение и несущественное, является установление следующего обстоятельства: могло ли быть иным решение субъекта властных полномочий при условии соблюдения предусмотренной законом процедуры его принятия.

Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Верховного Суда от 23.04.2020 по делу №813/1790/18.

Относительно доводов истца о допущенных нарушениях международных обязательств Украины перед Румынией, в частности в аспекте избежания двойного налогообложения и наличия дискриминации по отношению к истцу, суд обращает внимание на статью 266 НКУ, согласно которой объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются объекты жилой и нежилой недвижимости, в том числе их доли, находящиеся в собственности физических и юридических лиц независимо от их резидентного статуса. В данном случае спорные НУР касаются именно объектов недвижимости, расположенных на территории Украины, что определяет обязанности по уплате налогов истцом в пределах национальной юрисдикции Украины.

Согласно статье 6 Конвенции между Украиной и Румынией об избежании двойного налогообложения, доход или имущество, представленное недвижимым имуществом, может облагаться налогом в том государстве, где такое имущество расположено. Таким образом, Украина имеет полное право облагать налогом недвижимость, расположенную на ее территории, независимо от того, является ли владелец такого имущества резидентом или нерезидентом. Ссылки истца на нарушение принципа недискриминации являются необоснованными, поскольку нормы НКУ применены к нему на общих основаниях, и порядок определения налогового обязательства не отличается от порядка, установленного для граждан Украины.

То есть никакой дискриминации со стороны налогового органа по отношению к истцу допущено не было.

