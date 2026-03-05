Правовые коллизии в применении фундаментальных прав и свобод: в Верховном Суде состоялась международная конференция

Мероприятие объединило представителей судебной власти Украины и европейских институций для обсуждения практического применения прав человека.

В Верховном Суде состоялась III Международная научно-практическая конференция «Правовые коллизии в применении фундаментальных прав и свобод: практические аспекты». Об этом информирует ВС.

Мероприятие объединило судей, ученых и международных экспертов для обсуждения проблем применения прав человека в современной правовой системе.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время открытия мероприятия отметил, что в современном правовом пространстве коллизии в сфере фундаментальных прав давно перестали быть сугубо теоретическими — они ежедневно возникают в делах административной юрисдикции, которая часто оказывается в центре сложных балансов между правами человека, публичными интересами и эффективностью государственного управления.

По его словам, конференция объединила судей, ученых, представителей международных институций и европейских судебных учреждений вокруг чрезвычайно актуальной темы — поиска эффективных подходов к преодолению правовых коллизий в процессе практического применения фундаментальных прав человека.

Особую значимость мероприятия, подчеркнул Председатель Верховного Суда, подчеркивает участие международных партнеров, в частности Председателя Верховного административного суда Чешской Республики Карела Шимка и Президента Ассоциации европейских административных судей Сильвана Мерена.

«Присутствие наших международных коллег — это не только знак профессиональной солидарности, но и свидетельство глубокого партнерства между судебными системами наших государств и подтверждение того, что украинская административная юстиция является полноправной частью европейского правового сообщества. В условиях евроинтеграционного продвижения Украины и сложных вызовов военного времени такое сотрудничество приобретает особое значение», — отметил он.

Программа конференции охватывает широкий спектр вопросов — от многоуровневого правосудия в европейских демократиях и применения практики ЕСПЧ и Суда справедливости ЕС до юрисдикционных коллизий, обеспечения единства судебной практики, вопросов судейской карьеры и этики, а также вызовов, связанных с внедрением искусственного интеллекта в судебную деятельность.

Такой междисциплинарный и одновременно практически ориентированный подход, по словам Председателя Верховного Суда, является принципиально важным, поскольку разрешение правовых коллизий — это не только техника толкования норм, а прежде всего искусство сохранения баланса между правами человека, принципом верховенства права и эффективностью публичного управления. Для Украины, которая осуществляет правосудие в условиях войны и одновременно продвигается по пути европейской интеграции, эта тематика имеет особое измерение.

«Гармонизация правовых подходов, согласованность судебной практики и внедрение европейских стандартов — это ежедневная работа украинских судей и важная предпосылка дальнейшего продвижения Украины к членству в Европейском Союзе», — подчеркнул Станислав Кравченко.

Подводя итог, Председатель Верховного Суда выразил убеждение, что эта конференция станет площадкой для глубокого профессионального диалога, обмена опытом и выработки подходов, которые будут способствовать укреплению правовой определенности и единства судебной практики. Он также поблагодарил Программу поддержки ОБСЕ, Восьмой апелляционный административный суд, Всеукраинскую ассоциацию административных судей и Национальный университет «Львовская политехника» за содействие в организации этого мероприятия.

Во время открытия инициатор и модератор конференции — судья Верховного Суда в Кассационном административном суде — Наталья Блаживская отметила, что мероприятие, организованное Верховным Судом в сотрудничестве с проектом «Повышение качества правосудия путем усиления роли Верховного Суда в обеспечении прозрачного, подотчетного и инклюзивного правосудия» Программы поддержки ОБСЕ для Украины, Всеукраинской ассоциацией административных судей и Восьмым апелляционным административным судом, является продолжением серии международных конференций, посвященных обсуждению вопросов правовых коллизий в применении фундаментальных прав и свобод.

Спикер отметила, что, несмотря на полномасштабное вторжение, нам удалось создать в Украине в рамках этих конференций площадку для международного профессионального диалога между судьями, учеными и международными экспертами. Мы не только обсуждаем сложные вопросы соотношения национального и европейского права, практику ЕСПЧ и Суда ЕС, но и анализируем практические механизмы преодоления правовых коллизий и обеспечения единства судебной практики.

Обращаясь к участникам мероприятия с приветственным словом, председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Игорь Дашутин отметил, что вопросы коллизий в сфере прав человека — это не только теоретическая проблема юридической техники, это также вопрос баланса ценностей и согласованности правоприменения в условиях многоуровневой правовой системы.

Современный правопорядок в Украине функционирует не изолированно. Это пространство взаимодействия национального, конституционного права, положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, практики Европейского суда по правам человека, права Европейского Союза и национальной судебной практики. В такой системе коллизии неизбежны. Однако именно от способности юридического сообщества правильно их идентифицировать, интерпретировать и преодолевать зависит устойчивость правовой системы и уровень доверия к судебной власти.

Докладчик отметил, что предлагаемые к обсуждению вопросы объединены общей целью — поиском правовой согласованности. По его словам, административная юстиция является первой линией защиты личности в публично-правовых отношениях. Именно здесь происходит ежедневное практическое применение стандартов Конвенции. В то же время Конституционный Суд Украины, осуществляя контроль за конституционностью законодательства, работает на уровне принципов и конституционных ориентиров, которые определяют пределы вмешательства государства в сферу прав и свобод. В этом контексте чрезвычайно важно обеспечивать согласованность правовых позиций различных юрисдикций, ведь коллизия в правовых подходах — это не просто доктринальное расхождение, это риск правовой неопределенности для гражданина.

Игорь Дашутин отметил, что правовые коллизии являются тестом на зрелость правопорядка. Они выявляют слабые места законодательства, несогласованность подходов, несовершенство процедур. Но одновременно создают возможность для развития через конструктивный диалог между судебной властью, научным сообществом и законодателем.

Спикер также отметил, что международный характер конференции подчеркивает еще один важный аспект: Украина является частью европейского правового пространства. Гармонизация практики и уважение к общим стандартам — это не формальность, а условие укрепления правового государства. Именно поэтому нам необходим профессиональный, глубокий и честный диалог, лишенный декларативности, с четким осознанием того, что фундаментальные права — это не абстрактная категория, а живой механизм правопорядка.

По убеждению председателя КАС ВС, результаты конференции станут весомым вкладом в формирование современной правовой доктрины, будут способствовать укреплению единства судебной практики и совершенствованию механизмов преодоления коллизий в сфере защиты прав человека.

Сомодераторами приветственной части мероприятия выступили руководитель проекта «Повышение качества правосудия путем усиления роли Верховного Суда в обеспечении прозрачного, подотчетного и инклюзивного правосудия» Программы поддержки ОБСЕ для Украины Ольга Кравченко и судья Восьмого апелляционного административного суда Олег Заверуха. В частности, Олег Заверуха выразил благодарность Верховному Суду за инициативность в проведении мероприятия в стенах Национального университета «Львовская политехника», ведь именно во Львове формировались одни из древнейших центров правовой мысли в Украине.

Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудра подчеркнула, что участники конференции обсуждают не просто правовые коллизии, а фундаментальный вопрос: доверяет ли человек государству? Верит ли он, что право в Украине работает справедливо, последовательно и предсказуемо? «То, что профессиональный диалог продолжается на пятом году полномасштабной войны, является свидетельством институциональной зрелости украинской правовой системы и ответственности юридического сообщества», — сказала она.

Полномасштабная война стала беспрецедентным испытанием для всей правовой системы Украины. Перед государством и судами возникли беспрецедентные вызовы: военное положение, временные ограничения отдельных прав, чрезвычайно динамичные законодательные изменения и появление абсолютно новых категорий дел. В этих условиях коллизии, пробелы и расхождения в судебной практике являются объективными рисками. Именно судья сегодня часто оказывается в ситуации, когда необходимо найти баланс между нормой закона, правовым принципом и конкретной человеческой судьбой.

По словам Ирины Мудрой, правовая определенность — это ключевой элемент доверия к судебной власти и государству в целом. Когда закон является предсказуемым, судебная практика — последовательной, а решения — обоснованными, человек ощущает защищенность, бизнес — стабильность, а государство получает самое главное: общественное доверие.

Современный украинский судья работает сразу с несколькими правовыми измерениями: национальное законодательство, международное право, практика ЕСПЧ и право ЕС. Сегодня это уже не дополнительная компетенция, а профессиональная норма. Качество такого применения напрямую влияет на европейскую интеграцию Украины и выполнение международных обязательств. Правовая определенность — одна из базовых ценностей европейского правопорядка — должна стать общим языком между украинскими судами и европейскими партнерами. Именно поэтому участие в этой конференции представителей европейских государств является чрезвычайно ценным, ведь опыт преодоления коллизий, формирования устойчивой практики, баланса прав и публичного интереса — это не теория, а практические инструменты, которые помогают укреплять доверие к правосудию.

Подводя итог, докладчик отметила, что эффективное судопроизводство в Украине сегодня — это не только защита прав человека, но и залог послевоенного восстановления, инвестиционной привлекательности и предсказуемости государственной политики. По ее убеждению, поднятая на мероприятии дискуссия поможет выработать действенные рекомендации, ведь когда закон понятен и прогнозируем, укрепляется безопасность гражданина и доверие к государству в целом.

Посол, специальный представитель председательства ОБСЕ — Координатор проектов ОБСЕ в Украине Петер Мареш выразил благодарность Верховному Суду за инициативу в организации мероприятия и лидерство в построении диалога ради развития судебной власти. Он отметил проактивную роль и системные усилия ВС по изучению, переводу и распространению практики ЕСПЧ еще до ее официальной имплементации в правовое поле Украины. По его мнению, такой подход минимизирует правовую неопределенность и ускоряет интеграцию украинской системы в европейское пространство.

Петер Мареш отметил, что несмотря на вызовы полномасштабной войны и колоссальное давление судебная власть продолжает защищать человеческое достоинство и обеспечивать стабильность системы. Такая устойчивость заслуживает глубокого уважения. Спикер подчеркнул, что в контексте вступления в ЕС роль судей является определяющей: евроинтеграция — это не только изменение законодательства на бумаге, а ежедневная работа судей с применением практики Суда ЕС и эффективных инструментов интерпретации.

В завершение докладчик подтвердил готовность ОБСЕ и далее поддерживать Украину, усиливать способность судей преодолевать новые вызовы и предоставлять практические инструменты для профессионального развития.

Приветствуя участников мероприятия, Председатель Верховного административного суда Чешской Республики Карел Шимка выразил надежду, что на смену тяжелым испытаниям придет эпоха процветания, которая заложит фундамент для стремительного экономического роста и повышения благосостояния граждан.

Президент Ассоциации европейских административных судей Сильван Мерен подчеркнул, что Украина уверенно движется по пути евроинтеграции, подтверждением чего является получение статуса кандидата на членство в ЕС. Он также напомнил, что Украина является членом Ассоциации европейских административных судей еще с 2009 года.

Докладчик акцентировал, что присутствие представителей Ассоциации является свидетельством глубокой солидарности с украинским сообществом. Отдельно Сильван Мерен отметил вопросы, поднятые на конференции, и их значимость в контексте европейского политического проекта, направленного на достижение демократии, мира и экономического процветания. «Административные судьи ЕС находятся на передовой защиты прав человека и гражданских свобод. Более того, административное право является действенным инструментом борьбы с коррупцией в органах власти. Именно поэтому административные суды сегодня находятся не на периферии, а в самом центре построения европейского проекта», — подчеркнул спикер.

Заместитель Председателя Высшего совета правосудия Оксана Кваша отметила, что административные суды занимают особое место в системе правосудия, ведь именно их деятельность является залогом соблюдения в государстве верховенства права: именно они могут обеспечить баланс между государством, властью и обычным человеком.

Оксана Кваша выразила глубокое уважение всем судьям, которые осуществляют правосудие в столь сложных условиях. Также она подчеркнула важность сочетания науки и практики в вопросах соблюдения прав и свобод человека, обеспечения доверия каждого человека к правосудию, государству и власти.

Кроме того, она отметила, что судьи Украины могут поделиться своим опытом работы в условиях, которые сложились сегодня в нашей стране. Ведь такого опыта в Европе не было со времен Второй мировой войны.

Президент Всеукраинской ассоциации административных судей, Председатель Высшего административного суда Украины (2004–2011) Александр Пасенюк отметил, что ч. 1 ст. 19 КАС Украины предусматривает 18 видов административных споров, на которые распространяется юрисдикция административных судов. Однако сегодняшняя ситуация, связанная с российской агрессией, расширяет перечень дел административной юрисдикции.

Он отметил, что несмотря на то, что общие подходы к разрешению коллизий в законодательстве относительно соблюдения основных правил свобод можно считать урегулированными, на практике часто возникают нетипичные правовые проблемы. Это требует поиска новых механизмов, а также глубокого научного исследования. Такие механизмы предлагает практика Европейского Союза.

Эта практика очень важна для Украины, ведь в судах появились новые категории административных дел: связанные с мобилизацией, прохождением военной службы, участием в боевых действиях и тому подобное. Кроме того, возникает много вопросов относительно дел, связанных с беженцами и временно перемещенными лицами.

Докладчик подчеркнул, что глубокие знания права ЕС помогут судьям, адвокатам и другим юристам эффективно применять его при разрешении правовых коллизий. Особенно это важно сейчас, когда Украина находится в статусе кандидата в ЕС.

Также Александр Пасенюк отметил важность услышать мнение иностранных экспертов относительно применения дискреции в национальных судах при разрешении правовых коллизий с использованием права ЕС. Применение судебного усмотрения при устранении коллизии с использованием права ЕС, практика ЕСПЧ и Суда ЕС по этому вопросу требуют глубокого исследования.

Ректор Национального университета «Львовская политехника», член-корреспондент НАН Украины Наталья Шаховская отметила значимость того, что конференция, на которой обсуждаются вопросы правовых коллизий с привлечением ведущих специалистов, в том числе технических специалистов по искусственному интеллекту, проводится именно в университете «Львовская политехника». По ее словам, важно объединить технические аспекты и юстицию. Также Наталья Шаховская подчеркнула необходимость соответствия Украины высоким европейским стандартам правового государства, поскольку Украина является частью европейской семьи.

Участников конференции приветствовал и первый заместитель председателя Львовской областной военной администрации Андрей Годик. Он отметил важность профессиональной и содержательной дискуссии по такому важному вопросу, как правовые коллизии применения фундаментальных прав и свобод, и пожелал конструктивного обсуждения.

Председатель Восьмого апелляционного административного суда Виталий Затолочный отметил, что больше всего во время полномасштабной войны страдают фундаментальные права и свободы. Именно административная юстиция призвана их защищать. Он призвал участников конференции найти достойные ответы на те вызовы, которые стоят перед нами сегодня, и пожелал плодотворной работы.

Руководитель отдела демократизации Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Константин Вардзелашвили отметил, что конференция демонстрирует устойчивость и решимость народа Украины и его готовность бороться против всех недемократических институтов. Символично и то, что конференция проходит через несколько дней после того, как исполнилось четыре года с начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Докладчик выразил солидарность с народом Украины, заверив, что ОБСЕ продолжает поддерживать нашу страну и ее демократические институты. При поддержке ЕС ОБСЕ начала проект, направленный на поддержку работы административных судей. Это чрезвычайно важно для развития демократического общества, ведь судьи играют чрезвычайно важную роль в защите прав человека. Они превращают абстрактные гарантии в реальную защиту.

Константин Вардзелашвили подчеркнул, что защита прав человека должна быть эффективной и пропорциональной. Также он выразил уважение украинским судьям и всем, кто защищает европейские стандарты прав человека перед лицом военной агрессии рф.

Председатель Совета судей Украины, судья Седьмого апелляционного административного суда Богдан Монич отметил, что тематика конференции чрезвычайно актуальна, ведь в современных условиях именно от способности суда правильно преодолевать правовые коллизии, обеспечивать согласованность практики и баланс между публичными и частными интересами зависит реальный уровень защиты прав человека и доверие к правосудию. Особое значение эти вопросы приобретают сегодня в контексте евроинтеграционных процессов и имплементации европейских стандартов. В то же время, подчеркнул он, все это происходит на фоне полномасштабной российской агрессии.

Председатель ССУ выразил искреннее убеждение, что обмен опытом с международными партнерами и профессиональная дискуссия будут способствовать укреплению верховенства права в нашем государстве.

Председатель Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура подчеркнул, что тема конференции является жизненно необходимой для функционирования нашего государства. Чрезвычайно важно и то, что конференция имеет международный статус. Ведь сегодня Украина — это площадка, на которой в реальном времени в условиях полномасштабной войны испытываются на прочность фундаментальные основы демократического мира.

Докладчик призвал участников мероприятия совместно искать и находить те практические решения, которые превратят правовые коллизии в применении фундаментальных прав и свобод в точки профессионального роста.

В первой сессии международной конференции приняли участие секретарь судебной палаты по рассмотрению дел по налогам, сборам и другим обязательным платежам КАС ВС Раиса Ханова, Председатель Верховного административного суда Чешской Республики Карел Шимка, вице-президент Ассоциации европейских административных судей, судья Федерального административного суда Республики Австрия Ева Вендлер, судья Административного суда Вены (Республика Австрия), президент Ассоциации европейских административных судей (2014–2023) Эдит Целлер, заведующая кафедрой права ЕС Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Татьяна Комарова, судья, глава Суда по вопросам планирования и окружающей среды Высокого суда Ирландии Ричард Хамфрис, исполняющий обязанности руководителя Аппарата Верховного Суда Расим Бабанлы.

К работе второй сессии присоединились секретарь судебной палаты по рассмотрению дел, связанных с избирательным процессом и референдумом, а также защитой политических прав граждан КАС ВС Жанна Мельник-Томенко, заместитель Председателя Верховного административного суда Чешской Республики Барбара Поризкова, судья Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, судьи ВС в КАС Мирослава Билак, Альберт Езеров, Игорь Олендер, Олеся Радишевская, Владимир Кравчук и Семен Стеценко.

Участниками третьей сессии конференции стали секретарь судебной палаты по рассмотрению дел по защите социальных прав КАС ВС Андрей Рыбачук, президент второй палаты Суда справедливости ЕС Нина Полторак, член Высшего совета правосудия Сергей Бурлаков, член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Виталий Гацелюк, судья Большой Палаты Верховного Суда Лев Кишакевич, научный консультант КАС ВС Анна Барикова, судья Налогового апелляционного суда Лиссабона (Португальская Республика), преподаватель Школы судей Филипе Дуарте Невес, вице-президент по международному сотрудничеству и верховенству права Суда Амстердама (Королевство Нидерланды) Эстер де Рой, судья ВС в КАС Ирина Желтобрюх.

Модераторами всех трех сессий мероприятия были судья ВС в КАС Наталья Блаживская и судья Восьмого апелляционного административного суда Олег Заверуха.

