Военнообязанный не получал повестку, однако штраф от ТЦК «прилетел» задним числом – что решил суд

Голосеевский райсуд Киева отменил постановление ТЦК и СП о штрафе 8500 грн за неявку по повестке из-за нарушения сроков привлечения к ответственности.

Голосеевский районный суд города Киева решением от 5 февраля 2026 года по делу № 752/24116/25 удовлетворил административный иск военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании противоправным и отмене постановления об административном правонарушении.

Обстоятельства дела

10 сентября 2025 года начальником ТЦК и СП вынесено постановление серии R № 67339 о привлечении истца к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП (нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период) и наложен штраф в размере 8500 грн за неявку по повестке в ТЦК и СП.

Истец указал, что постановление вынесено почти через девять месяцев после выявления правонарушения, что является нарушением сроков, предусмотренных ч. 9 ст. 38 КУоАП (три месяца со дня выявления, но не позднее одного года со дня совершения). Также истец заявил, что никакой повестки о вызове в ТСК в установленном порядке не получал, подпись о ее получении не ставил и от ее получения не отказывался. Таким образом, как отмечает истец, на момент вынесения постановления ответчик должен был закрыть производство на основании п.1 ч. 1 ст. 247 КУоАП - за отсутствием события и состава административного правонарушения.

Ответчик отзыв на исковое заявление не подал, истребованную судом надлежащим образом заверенную копию постановления не предоставил.

Решение суда первой инстанции

Суд установил, что для привлечения к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП необходима совокупность обстоятельств: надлежащее оповещение военнообязанного о вызове в ТЦК и СП, соответствие содержания повестки требованиям законодательства, отсутствие уважительных причин неявки.

В материалах дела отсутствуют доказательства вручения повестки истцу лично или надлежащего уведомления (в частности, по номеру телефона или вложением в абонентский почтовый ящик уведомления о заказном письме с пометкой «Повестка ТЦК и СП»).

Отсутствие осведомленности лица о возникновении обязанности не может свидетельствовать об умышленном неисполнении такой обязанности.

Ответчик не доказал правомерность вынесения постановления (ч. 2 ст. 77 КАС Украины).

Суд отменил постановление серии R № 67339 от 10 сентября 2025 года о привлечении истца к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП и закрыл производство по делу об административном правонарушении.

В остальной части исковых требований (признание противоправным постановления без отмены) отказано.

С ответчика взыскан в пользу истца судебный сбор в размере 605 грн 60 коп.

Решение может быть обжаловано в Шестом апелляционном административном суде через Голосеевский районный суд города Киева в течение десяти дней со дня его провозглашения.

Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не будет подана. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено, вступает в законную силу после возврата апелляционной жалобы, отказа в открытии или закрытии апелляционного производства или принятия постановления суда апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

