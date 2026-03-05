Військовозобов’язаний не отримував повістку, проте штраф від ТЦК «прилетів» заднім числом – що вирішив суд

Голосіївський райсуд Києва скасував постанову ТЦК та СП про штраф 8500 грн за неявку за повісткою через порушення строків притягнення до відповідальності.

Голосіївський районний суд міста Києва рішенням від 5 лютого 2026 року у справі № 752/24116/25 задовольнив адміністративний позов військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки про визнання протиправною та скасування постанови про адміністративне правопорушення.

Обставини справи

10 вересня 2025 року начальником ТЦК та СП винесено постанову серії R № 67339 про притягнення позивача до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період) та накладено штраф у розмірі 8500 грн за неприбуття за повісткою до ТЦК та СП.

Позивач вказав, що постанова винесена майже через дев’ять місяців після виявлення правопорушення, що є порушенням строків, передбачених ч. 9 ст. 38 КУпАП (три місяці з дня виявлення, але не пізніше одного року з дня вчинення). Також позивач заявив, що жодної повістки про виклик до ТЦК у встановленому порядку не отримував, підпис про її отримання не ставив та від її отримання не відмовлявся. Таким чином, як зазначає позивач, на момент винесення постанови відповідач мав закрити провадження на підставі п.1 ч. 1 ст. 247 КУпАП - за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Відповідач відзив на позовну заяву не подав, витребувану судом належним чином засвідчену копію постанови не надав.

Рішення суду першої інстанції

Суд встановив, що для притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП необхідна сукупність обставин: належне оповіщення військовозобов’язаного про виклик до ТЦК та СП, відповідність змісту повістки вимогам законодавства, відсутність поважних причин неприбуття.

У матеріалах справи відсутні докази вручення повістки позивачу особисто або належного повідомлення (зокрема за номером телефону чи вкладенням до абонентської поштової скриньки повідомлення про рекомендований лист з позначкою «Повістка ТЦК та СП»).

Відсутність обізнаності особи про виникнення обов’язку не може свідчити про умисне невиконання такого обов’язку.

Відповідач не довів правомірність винесення постанови (ч. 2 ст. 77 КАС України).

Суд скасував постанову серії R № 67339 від 10 вересня 2025 року про притягнення позивача до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП та закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення.

В іншій частині позовних вимог (визнання протиправною постанови без скасування) відмовлено.

З відповідача стягнуто на користь позивача судовий збір у розмірі 605 грн 60 коп.

Рішення може бути оскаржене до Шостого апеляційного адміністративного суду через Голосіївський районний суд міста Києва протягом десяти днів з дня його проголошення.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

