Як правильно повідомляти працівників про нараховану зарплату: роз’яснення Держпраці

Роботодавець повинен вести точний облік роботи, виконаної працівником, а також у встановленому порядку здійснювати бухгалтерський облік витрат на оплату праці.

Держпраці нагадує, як і коли повідомляти працівників про нарахування заробітної плати.

Зазначається, що розмір оплати праці працівників установлюється в трудовому договорі. Про розміри нарахованої заробітної плати працівника, зазвичай, повідомляє бухгалтерія підприємства. Наприклад, бухгалтер із заробітної плати.

Фахівчиня пояснила, що повідомлення роботодавцем працівника про заробітну плату повинне провадитися при кожній виплаті зарплати. При цьому при виплаті авансу роботодавець має повідомляти лише саму суму авансу.

Як правило, на підприємстві працівнику при виплаті заробітної плати надається розрахунковий лист про дані щодо сум, які належать до виплати та відрахувань з них.

Відповідно до статті 110 Кодексу законів про працю, при кожній виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

загальна сума заробітної плати з розшифровкою за видами виплат;

розміри і підстави відрахувань із заробітної плати;

сума заробітної плати, що належить до виплати.

