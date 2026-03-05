  1. У світі

У Швеції закликали зберігати готівку вдома – мінімум 1000 крон на випадок війни

18:25, 5 березня 2026
У разі війни або кризи дорослим радять мати щонайменше 1000 крон і альтернативні способи оплати.
У Швеції закликали зберігати готівку вдома – мінімум 1000 крон на випадок війни
Центральний банк Швеції — Ріксбанк — заявив, що всі повнолітні громадяни повинні зберігати вдома запас готівки щонайменше на тиждень. Йдеться про суму не менше 1000 шведських крон (близько 110 доларів США) на дорослого, щоб мати можливість придбати їжу, ліки та інші товари першої потреби у разі війни чи іншої надзвичайної ситуації. Про це повідомляє Bloomberg.

Окрім готівки, громадянам рекомендують мати банківські картки кількох фінансових установ і користуватися національним онлайн-сервісом платежів Swish.

У банку наголосили, що населення є важливою складовою загальної оборони країни та відіграє ключову роль у зміцненні національної готовності. Наявність різних способів оплати підвищує спроможність здійснювати платежі під час тимчасових перебоїв у роботі систем, криз або, в найгіршому випадку, війни.

Платіжна система Швеції вважається вразливою через високий рівень цифровізації: лише близько одного з десяти платежів у країні здійснюється готівкою.

Ріксбанк закликав ухвалити новий закон для захисту статусу готівки, однак відповідне законодавство поки що не прийнято. У банку також заявили, що можливість офлайн-оплати за продукти харчування та ліки має бути забезпечена для громадян у разі збою системи до 1 липня.

Центральні банки Фінляндія та Норвегія, які межують із Росією, вже надали своїм громадянам рекомендації щодо зберігання готівки та використання кількох банківських карток.

гроші війна Швеція банк

