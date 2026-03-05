Зміна ПІБ чи місця проживання – українці мають 30 днів, щоб повідомити ДПС про зміну персональних даних

Подати заяву онлайн можна, завантаживши необхідні документи у PDF або зображеннях через «Електронний кабінет».

Громадяни, які змінили особисті дані — прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання чи інші відомості, — зобов’язані повідомити про це податкові органи протягом одного місяця. Про це повідомили в Державній податковій службі України.

У відомстві зазначили, що оновити дані швидко та без черг можна через «Електронний кабінет платника».

Для подання заяви онлайн необхідні такі документи:

Громадяни України: паспорт-книжечка або ID-картка.

Діти до 14 років: свідоцтво про народження.

Іноземці: посвідка на тимчасове або постійне проживання в Україні у формі ID-картки.

Покроковий алгоритм в «Електронному кабінеті»

Вхід та створення заяви

Оберіть режим «ЕК для громадян».

Виберіть пункт «Заява про внесення змін до ДРФО (5ДР)».

Вкажіть ваш РНОКПП та актуальні особисті дані.

Якщо змінено ПІБ, обов’язково вкажіть попередні дані.

Заповніть відомості про місце народження та актуальну адресу проживання. Для внутрішньо переміщених осіб передбачено спеціальне поле для внесення даних згідно з довідкою про взяття на облік ВПО.

Вкажіть реквізити документа, що посвідчує особу (серія, номер, дата видачі).

Оберіть зручний ЦОП для отримання готової картки платника податків.

Заповнення даних

Документи

Вибір Центру обслуговування платників (ЦОП)

Додатки до заяви

Надання сканованих копій документів у PDF або зображеннях є обов’язковим:

Паспорт-книжечка: всі заповнені сторінки (1–6) та реєстрація.

ID-картка: обидва боки та витяг про місце проживання.

Зміна ПІБ: свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу або про зміну імені.

Малолітні особи (до 14 років): свідоцтво про народження дитини, документ одного з батьків (усиновителя чи опікуна), витяг про місце проживання, документ про зміну ПІБ дитини (за наявності).

Фінальний етап

Після заповнення заяви натисніть «Зберегти», підпишіть документ кваліфікованим електронним підписом (КЕП) та відправте до ДПС. Система автоматично перевірить правильність заповнення полів перед відправкою.

