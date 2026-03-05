Житель Миколаївщини вбив брата через те, що той голосно розмовляв по телефону

Обвинуваченому призначили вісім років позбавлення волі.

У Центральному районному суді Миколаєва ухвалено вирок 38-річному мешканцю одного з сіл Березанського району, обвинуваченому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. Про це повідомила пресслужба суду.

Обставини справи

Судом встановлено, що в жовтні 2025 року обвинувачений зі своїм братом перебували в квартирі в одному з будинків по вул. 3-я Слобідська в Миколаєві. Останній вживав алкогольні напої та голосно розмовляв по телефону, на що обвинувачений зробив йому кілька зауважень. Після чого, той пішов до нього з ножем і в них розпочалась сварка. Обвинувачений вихопив ніж та вдарив брата в область грудної клітини. Той пішов до своєї кімнати і за деякий час перестав подавати ознаки життя. Ніж чоловік викинув з балкона.

У ході розгляду обвинувачений визнавав свою провину, зазначав, що діяв спонтанно, не мав умисла на вбивство, каявся у скоєному.

Під час судових дебатів прокурор просила визнати останнього винним та призначити йому покарання у вигляді сім років позбавлення волі, захисник погодився з мірою покарання запропонованою прокурором.

Що вирішив суд

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про доведеність провини обвинуваченого. Судом встановлено обставини, які пом'якшують покарання, а саме щире каяття та обтяжують - скоєння кримінального правопорушення у стані сп'яніння та стосовно особи, з якою обвинувачений перебував у близьких відносинах.

За результатами розгляду, суд ухвалив, визнати чоловіка винуватим у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України та призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк вісім років.

