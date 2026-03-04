  1. Відео
В Україні штрафуватимуть батьків школярів за те, що дитина прогулює школу без поважних причин, — Парфонова

20:01, 4 березня 2026
У «Батьки SOS» заявили про відповідальність за невиконання батьківських обов’язків.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін ухвалив зміни до порядку ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Відповідну постанову №241 уряд затвердив 25 лютого 2026 року.

Як розповіла голова громадської організації Батьки SOS Альона Парфонова, в Україні за безпричинні пропуски занять у школі батькам загрожуватимуть штрафи. За її словами, йдеться про адміністративну відповідальність за невиконання батьківських обов’язків. Розмір штрафу, за попередніми оцінками, може становити близько 250 гривень.



Водночас вона зазначила, що така сума не є ефективним механізмом впливу: для одних родин це не стане стимулом змінити ситуацію, інші сплатять штраф і продовжать ігнорувати вимоги.

Парфонова наголосила, що питання потребує врегулювання. Зокрема, має бути визначений чіткий перелік поважних причин для відсутності дитини в закладі освіти. У разі безпідставних прогулів передбачатиметься відповідальність.

Вона додала, що держава повинна контролювати охоплення дітей навчанням, як це практикується в інших країнах.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на Закарпатті батьків штрафуватимуть за прогули їх дітей у школі.

