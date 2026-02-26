Кабмін посилює контроль за прогулами: якщо дитина не ходить до школи — інформація надходитиме до поліції

Уряд посилив порядок обліку дітей та запровадив оперативний міжвідомчий обмін даними про невідвідування навчання.

Кабмін ухвалив зміни до порядку ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Відповідну постанову №241 уряд затвердив 25 лютого 2026 року.

Документ вносить зміни до Порядку, затвердженого постановою уряду від 13 вересня 2017 року №684, та передбачає посилення контролю за обліком вихованців закладів дошкільної освіти і учнів закладів загальної середньої освіти.

Ініціатором змін стало Управління ювенальної превенції Нацполіції.

За словами начальника управління Василя Богдана, оновлення спрямовані на вдосконалення механізмів взаємодії між закладами освіти, службами у справах дітей та підрозділами Національної поліції України.

Прийняті зміни передбачають більш оперативний обмін інформацією про дітей, які не охоплені навчанням. Це дасть змогу своєчасно реагувати на такі випадки та вживати необхідних заходів у межах законодавства.

Зокрема, оновлений порядок передбачає:

удосконалення алгоритмів передачі інформації між закладами освіти, органами управління освітою, службами у справах дітей та підрозділами Національної поліції України;

оперативне інформування про дітей, які не відвідують заклади освіти або вибули з навчання;

визначення чітких строків опрацювання даних і передачі інформації;

використання цифрових сервісів та автоматизованих інформаційних систем для швидкого реагування;

посилення системного підходу до забезпечення права кожної дитини на освіту.

В Управлінні ювенальної превенції наголошують: оновлення порядку дозволить ювенальним поліцейським оперативніше отримувати необхідну інформацію, ефективніше взаємодіяти з партнерами та своєчасно реагувати на ситуації, коли дитина випадає з освітнього процесу. У центрі змін — безпека дітей, підтримка родин та гарантування доступу до освіти для кожної дитини.

