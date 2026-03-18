  1. В Україні

Зарплату можуть урізати без попередження — які правила зараз діють для працівників

23:30, 18 березня 2026
Коли зміна зарплати відбувається без завчасного попередження.
В Україні під час воєнного стану діють особливі правила трудових відносин, зокрема — щодо зміни умов оплати праці. У Держпраці пояснили, чи зобов’язаний роботодавець заздалегідь попереджати працівника про зменшення заробітної плати.

Як це працює у мирний час

За нормами статті 103 Кодексу законів про працю України, роботодавець має повідомити працівника про зміну умов оплати праці в бік погіршення не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження.

Це правило стосується будь-яких змін, які можуть вплинути на рівень доходу працівника.

Що змінилося під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану діє інший порядок. Відповідно до Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець не зобов’язаний дотримуватися двомісячного строку попередження.

Замість цього працівника потрібно повідомити про зміну істотних умов праці, зокрема й оплати, не пізніше ніж до моменту запровадження таких змін.

Що це означає для працівників і роботодавців

Фактично це означає, що роботодавець може змінити розмір заробітної плати без двомісячного попередження, але має поінформувати працівника до того, як нові умови почнуть діяти.

У Держпраці наголошують: такі правила застосовуються виключно на період воєнного стану і регулюються окремим законом.

Висновок

Отже, під час воєнного стану в Україні роботодавці не зобов’язані попереджати працівників про зменшення зарплати за два місяці — достатньо зробити це до моменту впровадження нових умов оплати праці.

Держпраці трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штучний інтелект, запити до реєстру та позики від батьків: професійний шлях та майнові таємниці нових претендентів на посади у ВАКС

Шістнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

ХХ з’їзд суддів 2026 затвердив нову редакцію Положення про Раду суддів України

Цифровізація, нові антикорупційні фільтри та жорсткі правила кворуму: ХХ з’їзд суддів затвердив нове Положення про РСУ

Депутати анонсували фінальну версію та друге читання закону про кредитні історії

Від ідентифікаційного коду до серії свідоцтва про смерть — склад кредитної історії розширюють  до небачених масштабів.

Цифрові відбитки, Jira та ChatGPT: практика Верховного Суду щодо меж допустимості електронних доказів

Месенджери та метадані —  нові інструменти доказування на практиці Верховного Суду.

США не змогли повною мірою проконтролювати $26 млрд допомоги Україні — USAID

Аудит USAID виявив суттєво обмежену здатність контролювати належне отримання та використання 26 млрд доларів прямої бюджетної підтримки уряду України.

