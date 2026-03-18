Зарплату можуть урізати без попередження — які правила зараз діють для працівників
В Україні під час воєнного стану діють особливі правила трудових відносин, зокрема — щодо зміни умов оплати праці. У Держпраці пояснили, чи зобов’язаний роботодавець заздалегідь попереджати працівника про зменшення заробітної плати.
Як це працює у мирний час
За нормами статті 103 Кодексу законів про працю України, роботодавець має повідомити працівника про зміну умов оплати праці в бік погіршення не пізніше ніж за два місяці до їх запровадження.
Це правило стосується будь-яких змін, які можуть вплинути на рівень доходу працівника.
Що змінилося під час воєнного стану
Під час дії воєнного стану діє інший порядок. Відповідно до Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», роботодавець не зобов’язаний дотримуватися двомісячного строку попередження.
Замість цього працівника потрібно повідомити про зміну істотних умов праці, зокрема й оплати, не пізніше ніж до моменту запровадження таких змін.
Що це означає для працівників і роботодавців
Фактично це означає, що роботодавець може змінити розмір заробітної плати без двомісячного попередження, але має поінформувати працівника до того, як нові умови почнуть діяти.
У Держпраці наголошують: такі правила застосовуються виключно на період воєнного стану і регулюються окремим законом.
Висновок
Отже, під час воєнного стану в Україні роботодавці не зобов’язані попереджати працівників про зменшення зарплати за два місяці — достатньо зробити це до моменту впровадження нових умов оплати праці.
