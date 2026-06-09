Пенсійний фонд втратив підставу затримувати виплати: апеляційний суд скасував обмеження Кабміну

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність постанови Кабміну, яка дозволяла Пенсійному фонду виплачувати заборгованість за рішеннями судів частинами.

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Ситуація з виконанням судових рішень у пенсійних справах довгий час нагадувала правовий глухий кут. Станом на 2026 рік кількість таких рішень зросла у 26 разів, а загальний борг держави сягнув критичної позначки. Головною перешкодою для реальних виплат була Постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.2025 № 821, яка запровадила так званий «спеціальний порядок» здійснення видатків. Цей механізм фактично дозволяв Пенсійному фонду України ігнорувати суть судових рішень про перерахунок пенсій, виплачуючи борги пропорційно до мізерних асигнувань або відкладаючи їх на невизначене майбутнє.

Однак 4 березня 2026 року Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення у справі № 320/51895/25, визнавши пункти 1, 2, 3 цієї Постанови протиправними та нечинними. Ба більше, Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції та підтвердив незаконність постанови Кабінету Міністрів № 821.

Судовий спір щодо законності постанови Кабінету Міністрів № 821 фактично став протистоянням між принципом верховенства права та аргументами про бюджетні обмеження в умовах воєнного стану.

Позивач — пенсіонер, який оскаржив урядовий документ, — наполягав, що постанова фактично легалізує невиконання судових рішень, оскільки ставить виплату присуджених коштів у залежність від наявності бюджетного фінансування. Також він звернув увагу, що раніше суди вже скасували аналогічну постанову Кабміну № 649, яка передбачала схожий механізм виплат.

Натомість Пенсійний фонд України та Міністерство соціальної політики обґрунтовували необхідність постанови умовами воєнного стану, пріоритетністю фінансування оборонних потреб та скороченням бюджетних ресурсів. Представники державних органів стверджували, що документ лише визначає порядок розподілу коштів і не змінює права громадян на отримання належних їм виплат.

Розглянувши справу, Київський окружний адміністративний суд дійшов висновку, що уряд вийшов за межі своїх повноважень. Суд наголосив, що відповідно до статті 129-1 Конституції України судові рішення є обов'язковими до виконання, а держава зобов'язана забезпечити їх реальне виконання.

Апеляційний суд звернув увагу на механізм виплат, передбачений постановою № 821. На думку суду, виплата коштів «пропорційно бюджетним асигнуванням» фактично створює новий порядок виконання судових рішень, який не передбачений законами України. Встановлювати такі правила Кабінет Міністрів шляхом підзаконного акта не уповноважений.

Суди також послалися на практику Європейського суду з прав людини, згідно з якою нестача бюджетних коштів не може бути виправданням для невиконання державою остаточних судових рішень.

Крім змістовних порушень, суди встановили і процедурні недоліки під час ухвалення постанови. Зокрема, документ було прийнято без належних консультацій із громадськістю та без обов'язкового погодження з профспілковими організаціями, хоча його положення безпосередньо стосуються реалізації конституційних прав громадян.

Правові наслідки скасування Постанови № 821

Рішення шостого апеляційного суду означає фактичну ліквідацію спеціального механізму виплати пенсійних заборгованостей за рішеннями судів, який дозволяв здійснювати такі виплати частинами залежно від наявності бюджетних коштів.

Одним із головних наслідків рішення суду є відсутність у Пенсійного фонду правових підстав для подальшого відтермінування виплат через так звану «чергу одержувачів», спеціальні переліки або нестачу асигнувань за окремими бюджетними програмами.

Після втрати чинності постановою №821 виконання судових рішень має здійснюватися відповідно до загального законодавства, зокрема Закону України «Про виконавче провадження» та Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».

Право особи на отримання перерахованої пенсії після набрання законної сили судовим рішенням є індивідуальним правом вимоги до держави. Таке право не може залежати від бюджетного планування або визначатися урядом у ручному режимі.

Фактично рішення суду означає, що Пенсійний фонд зобов'язаний виконувати судові акти в обсязі, визначеному судом, а не здійснювати символічні чи поетапні виплати. Крім того, посилання на необхідність доопрацювання інформаційних систем або інші технічні причини більше не можуть використовуватися як обґрунтування затримки виконання судових рішень.

Забезпечення виконання остаточних судових рішень є прямим обов'язком держави, який не може ставитися у залежність від поточного стану державного бюджету чи наявності фінансових ресурсів.

Що робити пенсіонерам уже зараз

Хоча рішення суду набрало чинності, ПФУ часто затягує виплати за інерцією. Пенсіонерам рекомендується ініціювати примусове виконання. Не варто чекати на автоматичні виплати. Необхідно отримати у суді виконавчий лист і звернутися до Державної виконавчої служби для відкриття провадження.

Якщо ПФУ не виконує рішення протягом 2 місяців, пенсіонер має право звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення (згідно з ч. 3 ст. 378 КАС України).Суть полягає у зміні формулювання з «зобов’язати здійснити перерахунок» на «стягнути конкретну суму». Пряме стягнення значно спрощує отримання коштів через органи Казначейства.

У разі нарахування пенсії на папері без фактичної виплати, варто подавати позови про незастосування Постанови № 821 (яка вже скасована) та стягнення заборгованості.

Скасування Постанови № 821 — це не просто перемога в одному судовому процесі, а відновлення конституційного принципу верховенства права над урядовою бездіяльністю. Суд підтвердив, що право на соціальний захист і справедливий суд не може бути ілюзорним навіть під час війни.

Пенсійний фонд більше не має законного запобіжника для блокування виплат. Проте, з огляду на спроби Уряду ініціювати нові аналогічні обмеження, пенсіонерам потрібно діяти активно: відкривати виконавчі провадження та вимагати зміни способу виконання на пряме стягнення коштів.

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