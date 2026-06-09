Головного прокурора МКС Каріма Хана відсторонили від посади через дисциплінарне провадження

Карім Хан через своїх адвокатів категорично відкинув будь-які правопорушення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Керівний орган Міжнародного кримінального суду ухвалив рішення про відсторонення головного прокурора МКС Каріма Хана від виконання обов’язків до остаточного розгляду дисциплінарної справи Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту.

Рішення було ухвалене 8 червня Бюро Асамблеї держав-учасниць після завершення розслідування щодо звинувачень у неналежній поведінці, зокрема сексуальних домаганнях, висунутих проти прокурора.

ЗМІ вказують, що йдеться про результати 18-місячного розслідування обставин можливих сексуальних контактів без згоди з юристкою, яка працювала в офісі прокурора.

У своєму офіційному повідомленні Бюро підтвердило факт передачі справи до Асамблеї та відсторонення прокурора від виконання обов’язків. Водночас у відомстві наголосили, що це рішення не визначає остаточний результат дисциплінарної справи.

Деталі рішення та матеріали провадження залишаються конфіденційними.

Як повідомляє Reuters, Карім Хан через своїх адвокатів категорично відкинув будь-які правопорушення. У заяві захисту зазначено, що рішення є «незаконним, процедурно несправедливим і не підтверджується доказами».

Карім Хан не керує роботою Офісу прокурора МКС з травня 2026 року, коли добровільно пішов у відпустку на час проведення розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.