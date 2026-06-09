Головного прокурора МКС Каріма Хана відсторонили від посади через дисциплінарне провадження
Керівний орган Міжнародного кримінального суду ухвалив рішення про відсторонення головного прокурора МКС Каріма Хана від виконання обов’язків до остаточного розгляду дисциплінарної справи Асамблеєю держав-учасниць Римського статуту.
Рішення було ухвалене 8 червня Бюро Асамблеї держав-учасниць після завершення розслідування щодо звинувачень у неналежній поведінці, зокрема сексуальних домаганнях, висунутих проти прокурора.
ЗМІ вказують, що йдеться про результати 18-місячного розслідування обставин можливих сексуальних контактів без згоди з юристкою, яка працювала в офісі прокурора.
У своєму офіційному повідомленні Бюро підтвердило факт передачі справи до Асамблеї та відсторонення прокурора від виконання обов’язків. Водночас у відомстві наголосили, що це рішення не визначає остаточний результат дисциплінарної справи.
Деталі рішення та матеріали провадження залишаються конфіденційними.
Як повідомляє Reuters, Карім Хан через своїх адвокатів категорично відкинув будь-які правопорушення. У заяві захисту зазначено, що рішення є «незаконним, процедурно несправедливим і не підтверджується доказами».
Карім Хан не керує роботою Офісу прокурора МКС з травня 2026 року, коли добровільно пішов у відпустку на час проведення розслідування.
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