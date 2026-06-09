Главного прокурора МУС Карима Хана отстранили от должности из-за дисциплинарного производства

Карим Хан через своих адвокатов категорически отверг любые правонарушения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководящий орган Международного уголовного суда принял решение об отстранении главного прокурора МУС Карима Хана от исполнения обязанностей до окончательного рассмотрения дисциплинарного дела Ассамблеей государств-участников Римского статута.

Решение было принято 8 июня Бюро Ассамблеи государств-участников после завершения расследования обвинений в ненадлежащем поведении, в частности сексуальных домогательствах, выдвинутых против прокурора.

СМИ указывают, что речь идет о результатах 18-месячного расследования обстоятельств возможных сексуальных контактов без согласия с юристкой, работавшей в офисе прокурора.

В своем официальном сообщении Бюро подтвердило факт передачи дела в Ассамблею и отстранения прокурора от исполнения обязанностей. В то же время в ведомстве подчеркнули, что это решение не определяет окончательный результат дисциплинарного дела.

Детали решения и материалы производства остаются конфиденциальными.

Как сообщает Reuters, Карим Хан через своих адвокатов категорически отверг любые правонарушения. В заявлении защиты отмечается, что решение является «незаконным, процедурно несправедливым и не подтверждается доказательствами».

Карим Хан не руководит работой Офиса прокурора МУС с мая 2026 года, когда добровольно ушел в отпуск на время проведения расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.