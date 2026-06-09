  1. В мире

Главного прокурора МУС Карима Хана отстранили от должности из-за дисциплинарного производства

11:31, 9 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Карим Хан через своих адвокатов категорически отверг любые правонарушения.
Главного прокурора МУС Карима Хана отстранили от должности из-за дисциплинарного производства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Руководящий орган Международного уголовного суда принял решение об отстранении главного прокурора МУС Карима Хана от исполнения обязанностей до окончательного рассмотрения дисциплинарного дела Ассамблеей государств-участников Римского статута.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение было принято 8 июня Бюро Ассамблеи государств-участников после завершения расследования обвинений в ненадлежащем поведении, в частности сексуальных домогательствах, выдвинутых против прокурора.

СМИ указывают, что речь идет о результатах 18-месячного расследования обстоятельств возможных сексуальных контактов без согласия с юристкой, работавшей в офисе прокурора.

В своем официальном сообщении Бюро подтвердило факт передачи дела в Ассамблею и отстранения прокурора от исполнения обязанностей. В то же время в ведомстве подчеркнули, что это решение не определяет окончательный результат дисциплинарного дела.

Детали решения и материалы производства остаются конфиденциальными.

Как сообщает Reuters, Карим Хан через своих адвокатов категорически отверг любые правонарушения. В заявлении защиты отмечается, что решение является «незаконным, процедурно несправедливым и не подтверждается доказательствами».

Карим Хан не руководит работой Офиса прокурора МУС с мая 2026 года, когда добровольно ушел в отпуск на время проведения расследования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокурор отстранение от должности Международный уголовный суд

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Статус УБД могут аннулировать: кто рискует остаться без льгот и государственной поддержки

Получение статуса участника боевых действий даёт право на значительный перечень социальных гарантий, однако сам статус не является абсолютно неприкосновенным.

После отставки Наталии Добривской ВСП оставил без рассмотрения рекомендацию ВККС о ее увольнении

Представление ВККС об увольнении судьи Наталии Добривской оставлено без рассмотрения, поскольку судья уже уволена в отставку.

За «благотворительный взнос» в больнице могут посадить на 6 лет: что предлагает новый законопроект

Законопроект предлагает усилить уголовную ответственность за требование оплаты за медицинские услуги, лекарственные средства и медицинские изделия, которые должны предоставляться бесплатно, а также за отказ в их предоставлении из-за незаконного требования оплаты.

Оправдательный приговор ВАКС: Защита должностного лица в деле КП «МПСС»

Управляющий партнер Letrado Николай Хахула доказал полную невиновность заместителя директора стратегического госпредприятия. Суд вынес оправдательный приговор по ст. 364 УК Украины.

Суды разошлись во мнениях относительно расчёта выплат военнослужащим — дело передали в Большую Палату

Верховный Суд передал спор о перерасчёте денежного обеспечения военнослужащих в объединённую палату из-за различной практики применения постановления Кабмина.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]