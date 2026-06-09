Теряет ли военнослужащий право на 100 тысяч гривен после СЗЧ: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разъяснил, нужна ли запись в ЕРДР для прекращения выплат военнослужащему из-за самовольного оставления части.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе Кассационного административного суда рассмотрел спор о правомерности прекращения выплаты денежного обеспечения, премии и дополнительного вознаграждения военнослужащему, которого командование воинской части признало самовольно оставившим место службы. Суд также оценил доводы относительно того, является ли обязательным условием для прекращения таких выплат внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Фабула дела

Военнослужащий обратился в суд с иском к воинской части, в котором просил признать противоправными и отменить положения приказов командира воинской части о невыплате ему премии и дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины №168, а также признать противоправным бездействие в части невыплаты основного денежного обеспечения за период с марта по июль 2023 года и обязать осуществить соответствующие начисления и выплаты.

Истец утверждал, что был необоснованно признан самовольно оставившим место службы. По его мнению, после 13 марта 2023 года он находился в районе расположения воинской части вместе с другими военнослужащими и ожидал дальнейших распоряжений командования. Кроме того, он указывал, что впоследствии проходил стационарное лечение, что подтверждается медицинскими документами, поэтому его отсутствие не могло расцениваться как самовольное оставление воинской части.

Также истец подчеркивал, что факт самовольного оставления воинской части не был установлен в рамках уголовного производства и не подтвержден обвинительным приговором суда. По его мнению, при отсутствии соответствующих сведений в Едином реестре досудебных расследований и обвинительного приговора отсутствовали законные основания для прекращения выплаты денежного обеспечения, премии и дополнительного вознаграждения.

Судами установлено, что в марте 2023 года командованием воинской части было зафиксировано отсутствие военнослужащего в районе выполнения задач. На основании рапорта командира подразделения было проведено служебное расследование, по результатам которого сделан вывод о самовольном оставлении места службы. Приказом командира воинской части выплата денежного обеспечения была прекращена со дня самовольного оставления места службы, а также принято решение о невыплате премии и дополнительного вознаграждения за март 2023 года и последующий период отсутствия.

Решения судов предыдущих инстанций

Днепропетровский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Третий апелляционный административный суд оставил это решение без изменений.

Суды исходили из того, что факт самовольного оставления места службы подтверждается материалами служебного расследования. Они отметили, что установление такого факта является достаточным правовым основанием для прекращения выплаты денежного обеспечения, а также для невыплаты премии и дополнительного вознаграждения в соответствии с требованиями Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Относительно доводов о пребывании на лечении суды указали, что уважительность причин отсутствия должна подтверждаться надлежащим образом оформленными документами и быть согласована с командованием воинской части. Материалы дела не содержали доказательств направления военнослужащего на лечение либо надлежащего уведомления командования о необходимости оставить место службы.

Также суды отклонили аргумент о том, что факт самовольного оставления места службы может быть установлен исключительно обвинительным приговором суда. По их мнению, в данном деле не решался вопрос уголовной ответственности, а лишь оценивалось наличие оснований для прекращения соответствующих выплат.

Правовые выводы КАС ВС

Верховный Суд отметил, что предметом спора является правомерность невыплаты военнослужащему денежного обеспечения, премии и дополнительного вознаграждения в связи с самовольным оставлением места службы.

Суд по делу №160/19666/23 обратил внимание, что пункт 15 раздела I, пункт 5 раздела XVI и пункт 14 раздела XXXIV Порядка №260 прямо предусматривают правовые последствия самовольного оставления воинской части или места службы. В частности, выплата денежного обеспечения приостанавливается со дня самовольного оставления места службы и возобновляется со дня возвращения, ежемесячная премия не выплачивается за месяц, в котором допущено нарушение, а дополнительное вознаграждение не выплачивается за месяц нарушения и весь период самовольного отсутствия.

Верховный Суд подчеркнул, что подтвержденный факт самовольного оставления воинской части является самостоятельным правовым основанием для применения предусмотренных Порядком №260 ограничений относительно денежных выплат.

Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что служебным расследованием подтвержден факт самовольного оставления места службы. При этом материалы дела не содержат доказательств законности оставления военнослужащим места службы, надлежащего оформления направления на лечение либо уведомления командования о необходимости такого отсутствия.

Верховный Суд также поддержал вывод о необоснованности доводов относительно необходимости обвинительного приговора для применения последствий в виде прекращения выплат. Суд подчеркнул, что в рамках данного спора не решался вопрос привлечения к уголовной ответственности, а устанавливались основания для применения специальных норм, регулирующих порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим.

Отдельно Верховный Суд рассмотрел доводы относительно необходимости внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Суд отметил, что приостановление выплаты денежного обеспечения, а также невыплата премии и дополнительного вознаграждения в случае установления факта самовольного оставления воинской части являются самостоятельными правовыми последствиями, урегулированными Порядком №260.

Верховный Суд подчеркнул, что пункт 15 раздела I, пункт 5 раздела XVI и пункт 14 раздела XXXIV Порядка №260 определяют факт самовольного оставления воинской части или места службы как юридический факт, достаточный для приостановления выплаты денежного обеспечения, невыплаты премии и дополнительного вознаграждения. Эти нормы не связывают возможность прекращения выплат с внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Суд подчеркнул, что положения пункта 144-1 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины и части второй статьи 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» регулируют вопросы приостановления военной службы и не устанавливают прямой зависимости между внесением сведений в Единый реестр досудебных расследований и прекращением выплаты денежного обеспечения.

Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу, что отсутствие записи в Едином реестре досудебных расследований не препятствует прекращению выплаты денежного обеспечения, премии и дополнительного вознаграждения в случае установления факта самовольного оставления воинской части. Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Постановление вступает в законную силу с даты его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.