ВСП уволил в отставку судью Витовского райсуда Николаевской области Людмилу Семенову

Судья Людмила Семенова уволена в отставку в связи с подачей соответствующего заявления.

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Во вторник, 9 июня, Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщил ВСП.

Высший совет правосудия принял решение уволить Семенову Людмилу Михайловну с должности судьи Витовского районного суда Николаевской области в связи с подачей заявления об отставке.

Ранее ВСП уволил трех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Кроме того, судьи Алексей Галаган, Наталия Добривская и Василий Фединяк уволены в отставку.

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