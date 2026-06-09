ВАКС осудил адвоката из Киева за попытку подкупа прокуроров САП на 200 тысяч долларов

Обвиняемый предложил неправомерную выгоду САП за передачу дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования.

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Высший антикоррупционный суд 9 июня огласил приговор адвокату, которого обвиняли в попытке подкупа прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (дело № 991/12482/24).

Как сообщили в САП, в 2024 году адвокат был разоблачен на предложении предоставить 200 тысяч долларов США неправомерной выгоды прокурорам САП.

По версии обвинения, средства предлагались за принятие решения о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного другому органу досудебного расследования. Речь идет о деле, связанном с завладением электрической энергией ЧАО «НЭК «Укрэнерго» и легализацией средств, полученных от ее реализации, на сумму 716 млн грн.

Суд признал адвоката виновным по части третьей статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Кроме того, он лишен права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года.

В ВАКС отметили, что суд также применил специальную конфискацию к денежным средствам в сумме 100 тысяч долларов США.

До вступления приговора в законную силу обвиняемому оставлена примененная мера пресечения в виде залога с возложением процессуальных обязанностей.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

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