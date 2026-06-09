США внесли Alibaba, BYD и Baidu в «черный список»: в чем причина

США добавили технологического гиганта Alibaba, автопроизводителя BYD и ряд других крупных китайских компаний в перечень фирм, имеющих связи с военными структурами Китая.

Фото: yahoo.com

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Министерство обороны США внесло несколько крупных китайских компаний, в частности технологического гиганта Alibaba, производителя электромобилей BYD и Baidu, в список компаний, которые, по утверждению американской стороны, связаны с китайскими военными, пишет BBC.

Список Министерства обороны призван предупредить американские организации о рисках ведения бизнеса с такими компаниями. При этом включение в перечень не означает немедленного введения санкций.

Посольство Китая в США сообщило BBC, что этот список является «дискриминационным», и заявило, что китайские компании строго соблюдают законодательство за рубежом.

Список, известный как Section 1260H, был опубликован в Федеральном реестре США 8 июня. В него вошли некоторые из крупнейших китайских компаний, что может еще больше обострить напряженность между Вашингтоном и Пекином.

Перечень Пентагона содержит более 80 «китайских военных компаний», которые прямо или косвенно задействованы в предоставлении коммерческих услуг в США.

Некоторые из этих компаний напрямую конкурируют с крупными американскими корпорациями в сферах электромобилей и искусственного интеллекта.

В частности, BYD, которая не экспортирует свои автомобили в США, ранее в этом году обошла Tesla и стала крупнейшим производителем электромобилей в мире.

По мнению эксперта по вопросам государственной политики Технологического университета Наньян Стефани Кам, Пекин, вероятно, расценит этот шаг как «форму экономического сдерживания».

По ее словам, Китай может ответить зеркальными санкциями, включением американских компаний в собственный список или другими дипломатическими мерами.

Согласно перечню, Alibaba, BYD и технологическая компания Baidu были обвинены в выполнении роли гражданско-военных партнеров китайских оборонных программ.

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