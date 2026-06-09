  1. У світі

США внесли Alibaba, BYD та Baidu до «чорного списку»: у чому причина

19:18, 9 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
США додали технологічного гіганта Alibaba, автовиробника BYD та низку інших великих китайських компаній до переліку фірм, які мають зв’язки з військовими структурами Китаю.
США внесли Alibaba, BYD та Baidu до «чорного списку»: у чому причина
Фото: yahoo.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони США внесло кілька великих китайських компаній, зокрема технологічного гіганта Alibaba, виробника електромобілів BYD та Baidu, до списку компаній, які, за твердженням американської сторони, пов’язані з китайськими військовими, пише BBC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Список Міністерства оборони має на меті попередити американські організації про ризики ведення бізнесу з такими компаніями. Водночас включення до переліку не означає негайного запровадження санкцій.

Посольство Китаю у США повідомило BBC, що цей список є «дискримінаційним», і заявило, що китайські компанії суворо дотримуються законодавства за кордоном.

Список, відомий як Section 1260H, був оприлюднений у Федеральному реєстрі США 8 червня. До нього увійшли деякі з найбільших китайських компаній, що може ще більше загострити напруженість між Вашингтоном і Пекіном.

Перелік Пентагону містить понад 80 «китайських військових компаній», які прямо або опосередковано залучені до надання комерційних послуг у США.

Деякі з цих компаній безпосередньо конкурують із великими американськими корпораціями у сферах електромобілів та штучного інтелекту.

Зокрема, BYD, яка не експортує свої автомобілі до США, раніше цього року випередила Tesla та стала найбільшим виробником електромобілів у світі.

На думку експертки з питань державної політики Технологічного університету Наньян Стефані Кам, Пекін, ймовірно, розцінить цей крок як «форму економічного стримування».

За її словами, Китай може відповісти дзеркальними санкціями, включенням американських компаній до власного списку або іншими дипломатичними заходами.

Згідно зі списком, Alibaba, BYD та технологічна компанія Baidu були звинувачені у виконанні ролі цивільно-військових партнерів китайських оборонних програм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Китай

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Судовий контроль над таємницею слідства: чому Сергій Власенко пропонує обмежити витоки інформації

Сергій Власенко в коментарі для «Судово-юридичної газети» пояснив, що новий проєкт лише вводить судовий контроль за поширенням чутливої інформації, а не цензуру.

Комітет Верховної Ради підтримав декриміналізацію порнографії між повнолітніми

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт щодо посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії.

Суд скасував вирок у справі про побиття на Львівщині, оскільки експерт самостійно збирав матеріали для експертизи

ВС вирішив, що якщо судово-медична експертиза проведена на підставі документів, які експерт отримав самостійно, такий доказ може бути визнаний недопустимим.

ВРП поставила паузу у справі судді ОАСК Володимира Келеберди: причина — неявка

ВРП задовольнила клопотання захисника судді про відкладення розгляду справи через неявку у засідання судді Володимира Келеберди, який уже понад рік відсторонений від здійснення правосуддя.

1857 відхилених правок: бюджетний комітет підтримав урядовий варіант фінансування

Бюджетний комітет підтримав урядову модель, у якій ключові силові структури переходять на фінансування через Резервний фонд.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]