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ВАКС засудив адвоката з Києва за спробу підкупу прокурорів САП за 200 тисяч доларів

11:13, 9 червня 2026
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Обвинувачений запропонував неправомірну вигоду САП за передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування.
ВАКС засудив адвоката з Києва за спробу підкупу прокурорів САП за 200 тисяч доларів
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Вищий антикорупційний суд 9 червня оголосив вирок адвокату, якого обвинувачували у спробі підкупу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (справа № 991/12482/24).

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Як повідомили у САП, у 2024 році адвоката викрили на пропозиції надати 200 тисяч доларів США неправомірної вигоди прокурорам САП.

За версією обвинувачення, кошти пропонувалися за ухвалення рішення про передачу кримінального провадження щодо його підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу, пов’язану із заволодінням електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізацією коштів, отриманих від її реалізації, на суму 716 млн грн.

Суд визнав адвоката винуватим за частиною третьою статті 369 Кримінального кодексу України.

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Крім того, його позбавлено права займатися адвокатською діяльністю строком на три роки.

У ВАКС зазначили, що суд також застосував спецконфіскацію до грошових коштів у сумі 100 тисяч доларів США.

До набрання вироку законної сили обвинуваченому залишено застосований запобіжний захід у вигляді застави із покладенням процесуальних обов’язків.

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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адвокат Київ САП ВАКС

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