ВСП уволил трех судей в связи с подачей заявлений об отставке

10:28, 26 мая 2026
Высший совет правосудия 26 мая рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим основаниям.

После рассмотрения ВСП решил уволить:

Коваль Любовь Анатольевну — с должности судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Жиганскую Наталью Михайловну — с должности судьи Свалявского районного суда Закарпатской области;

Мультян Марину Бондовну — с должности судьи Винницкого окружного административного суда.

Решение принято на основании поданных судьями заявлений об отставке.

