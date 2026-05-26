ВСП уволил трех судей в связи с подачей заявлений об отставке

Высший совет правосудия 26 мая рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим основаниям.

После рассмотрения ВСП решил уволить:

Коваль Любовь Анатольевну — с должности судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Жиганскую Наталью Михайловну — с должности судьи Свалявского районного суда Закарпатской области;

Мультян Марину Бондовну — с должности судьи Винницкого окружного административного суда.

Решение принято на основании поданных судьями заявлений об отставке.

