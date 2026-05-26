Автоматического исключения женщин из воинского учета не будет: процедура потребует обращения гражданок и решения ТЦК

На женщин возложат обязанность доказывать ошибку в воинском учете.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал законопроект №15116-1, который предлагает урегулировать процедуру исключения из воинского учета женщин, поставленных на него с нарушением законодательства. Документ рекомендовано принять за основу и в целом.

Напомним, реакция парламента появилась после того, как «Судебно-юридическая газета» обратила внимание на многочисленные случаи ошибочного постановления на воинский учет женщин, не имеющих медицинского образования.

Добавим, что законопроектом предлагается дополнить часть шестую статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» новыми положениями, согласно которым исключению из воинского учета подлежат женщины, поставленные на учет с несоблюдением условий, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 1 этого Закона. Такое исключение будет осуществляться на основании личного заявления (обращения) и по результатам проверки, которую будут проводить территориальные центры комплектования и социальной поддержки в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня подачи соответствующего заявления.

Также предусматривается, что женщины, в отношении которых в ходе проверки будет установлено ошибочное исключение из воинского учета, но которые на момент такой проверки проходят военную службу или имеют действующий контракт, подлежат восстановлению на воинском учете с внесением соответствующих данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР).

Несмотря на общую поддержку идеи урегулирования ситуаций с ошибочным постановлением женщин на воинский учет, парламентские эксперты обращают внимание на ряд существенных недостатков законопроекта №15116-1.

В частности, для исключения из воинского учета женщины, которая была поставлена на него безосновательно, необходимо подать личное заявление (обращение). После этого территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны провести проверку в срок, не превышающий 30 календарных дней.

В то же время к такому подходу есть замечания. Фактически он возлагает на самих женщин обязанность инициировать проверку своего статуса в воинском учете и доказывать его ошибочность. В случае выявления такой ситуации лицо должно подать заявление и ожидать до 30 дней, в течение которых проводится проверка ТЦК и СП относительно законности пребывания на учете. В этот период женщина формально остается в статусе военнообязанной и может подпадать под все соответствующие обязанности, предусмотренные законодательством, включая явку по вызовам, прохождение сборов или выполнение иных требований, связанных с воинским учетом.

Кроме того, до момента принятия окончательного решения об исключении из учета сохраняется состояние правовой неопределенности, которое может создавать дополнительные ограничения для лиц, в отношении которых вопрос ошибочного учета еще не урегулирован.

В законопроекте предусматривается, что женщины, которых поставили на воинский учет до вступления закона в силу и в отношении которых отсутствуют документы или сведения, подтверждающие основания для такого учета или их желание состоять на нем, подлежат исключению из воинского учета в течение 90 дней со дня вступления закона в силу. Такая норма может противоречить другому положению законопроекта — пункту 7 части шестой статьи 37 Закона, где исключение из учета осуществляется по заявлению лица и после проверки, проводимой ТЦК и СП в установленный срок. Таким образом, в документе фактически объединены два разных подхода — автоматическое исключение при определенных условиях и процедура, требующая заявления и проверки.

Таким образом, законопроект №15116-1 предлагает урегулировать порядок исключения из воинского учета женщин, внесенных туда с нарушениями. В то же время в нем объединены разные подходы к этой процедуре, поэтому отдельные нормы требуют согласования. Однако, окончательную оценку документ получит при рассмотрении в сессионном зале Верховной Рады.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.