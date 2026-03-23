В Украине женщин ставят на воинский учет и объявляют в розыск в ТЦК — что решают суды

Инструкция для женщин: что делать, если вас незаконно внесли в реестр военнообязанных.

Процесс цифровизации воинского учета в Украине, несмотря на свою прогрессивность, демонстрирует значительные пробелы в администрировании данных. Военнообязанные часто сталкиваются с неточностями в приложениях: от неправильного адреса или семейного положения до неверных заключений ВЛК. Более того, в 2025 и 2026 годах все чаще фиксируются случаи, когда женщины, которые по закону не подлежат обязательному воинскому учету, вдруг обнаруживают себя в реестре «Оберег» со статусом «военнообязанная». То есть, система легко превращает юристок и HR-менеджеров в медицинских сестер и солдат без их ведома.

Предыстория

Медиапространство всколыхнула новость о том, что киевлянка, работающая руководителем отдела кадров и имеющая филологическое образование, случайно обнаружила себя в реестре как «солдат, художник» с отметкой о пройденной ВЛК 20-летней давности. Она была объявлена в розыск за уклонение от мобилизации. ТЦК официально отказался исправить ошибку, ссылаясь на то, что часть сведений была утеряна во время боевых действий, кроме того, на сегодняшний день, по версии ТЦК, отсутствуют правовые основания для исключения женщины из воинского учета.

Однако эта история — лишь верхушка айсберга, ведь судебная практика свидетельствует, что такие случаи уже бывали и такую незаконную постановку на учет женщин можно считать системной проблемой. Что характерно, большинство инцидентов происходило именно в Харькове, и в каждом случае ТЦК ссылались на потерю архива в 2022 году в результате боевых действий.

Кто подлежит воинскому учету? Согласно ч. 11 ст. 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», обязательному взятию на учет подлежат женщины только двух категорий:

Женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, которые закончили учреждения профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

Женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту — по их желанию.

Суд на защите женщин

27 февраля 2026 года Харьковский окружной административный суд в деле № 520/19726/25 удовлетворил иск женщины и признал противоправными действия ТЦК и СП по взятию её на воинский учет военнообязанной и внесению данных в реестр «Оберег».

Истица также случайно обнаружила в приложении Резерв+ информацию о том, что она является младшим специалистом с медицинским образованием, хотя на самом деле она закончила техникум по специальности «Правоведение» и является юристом по профессии. ТЦК на запрос женщины отказался удалять данные, ссылаясь на потерю архива и отсутствие правовых оснований для исключения из учета.

В решении подчеркнуто, что в соответствии с Законом «О воинской обязанности и военной службе» женщины подлежат обязательному воинскому учету только в двух случаях: если имеют медицинское или фармацевтическое образование, или же добровольно становятся на учет при наличии родственной специальности из перечня Минобороны. Суд установил, что истица имеет специальность «Правоведение», которая не входит в соответствующий перечень, не имеет медицинского образования и не изъявляла желания становиться на учет. Следовательно, внесение её данных в Единый государственный реестр призывников было осуществлено без законных оснований. Решением суда действия ТЦК признаны противоправными, орган обязан удалить все сведения об истице из реестра, а также в её пользу взыскан судебный сбор в размере 1 211,20 грн.

15 августа 2025 года Харьковский окружной административный суд в деле № 520/14052/25 также полностью удовлетворил иск женщины, признав противоправными действия и бездействие ТЦК относительно взятия женщины на воинский учет и отказа исключить её из него.

Суд установил, что истица, имеющая образование по специальности «Менеджмент организаций», не относится к категориям женщин, подлежащих обязательному воинскому учету, и никогда не изъявляла желания становиться на него добровольно.

В то же время ТЦК не предоставил никаких доказательств законности внесения её данных в реестр, ограничившись ссылками на потерю архивов в 2022 году. Решением суда ТЦК обязан немедленно исключить истицу из учета и удалить все её данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Суд отдельно подчеркнул, что отказ исключить лицо из учета при отсутствии законных оснований является противоправным бездействием. Суд прямо обязал удалить данные из реестра — такая практика уже формируется в административных судах.

9 марта 2026 года Шевченковский районный суд г. Харькова в деле № 520/30283/25 в очередной раз признал противоправными действия ТЦК относительно незаконного взятия женщины на воинский учет и фиксации нарушения правил воинского учета.

Решением суда ТЦК обязан немедленно исключить истицу из учета, удалить все её персональные данные из Единого государственного реестра призывников и отдельно — информацию о якобы нарушении. Суд отметил, что специальности инженер-механик и педагог не входят в перечень Минобороны. Следовательно, истица могла быть взята на учет только добровольно, чего не происходило. Доводы ТЦК о потере архивов в 2022 году суд признал недостаточными для подтверждения законности учета.

Украинские суды демонстрируют тенденцию в делах о незаконном взятии женщин на воинский учет. В ряде решений за 2025 год, принятых в упрощенном письменном производстве, судьи последовательно отклоняют аргументы ТЦК о потере архивов как основание для сохранения лица на учете.

В то же время подтверждается ключевая позиция: специальности в сферах менеджмента, экономики, инженерии или педагогики не являются основанием для обязательного воинского учета женщин — он возможен только для медицинских и фармацевтических специальностей или по добровольному желанию.

На практике это означает, что женщины без соответствующего образования, которые были внесены в реестр без их согласия и без прохождения ВЛК, получают реальный механизм защиты: обращение в административный суд дает высокие шансы на полное исключение из учета и удаление данных.

Однако есть и обратная сторона медали. 23 декабря 2025 года Днепропетровский окружной административный суд в деле № 160/30421/25 отказал в полном объеме в иске женщине, которая требовала признать противоправным её взятие на воинский учет в 2020 году и обязать ТЦК удалить все данные из реестра «Оберег».

В этом случае дело осложнено тем, что в 2020 году истице было выдано временное удостоверение военнообязанной, которое остается действительным и не признано недействительным в установленном порядке. Несмотря на отсутствие медицинского или фармацевтического образования, суд отметил, что факт нахождения на учете подтверждается наличием действующего удостоверения. Это решение демонстрирует другой подход судебной практики: при наличии формальных документов суды могут поддерживать позицию ТЦК даже при отсутствии первичных материалов и профильного образования у лица.

Если у женщины есть действующее временное удостоверение, выданное ранее, даже в случае, если оно выдано ошибочно, процедура обжалования должна начинаться не с обжалования незаконного взятия на учет, а с признания этого документа недействительным или отмены приказа о его выдаче.

Как действовать, если вы оказались на учете незаконно?

Прежде всего стоит зафиксировать ошибку — сделать скриншот в приложении Резерв+ или получить электронный военно-учетный документ.

Далее необходимо обратиться в ТЦК с письменным запросом, требуя объяснить основания взятия на учет и удалить соответствующие данные. Это является обязательным досудебным этапом. Обязательно ценным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении — это важное доказательство для суда.

Параллельно следует подготовить документы, подтверждающие образование, в частности дипломы. В подобных делах суды часто проверяют информацию через Единую государственную электронную базу по вопросам образования, чтобы установить отсутствие медицинской или фармацевтической специальности.

Если ТЦК отказывает или не реагирует, следующим шагом является обращение в административный суд с иском о признании противоправными действия ТЦК, которые заключаются в отказе исключить истцу из военного учета в связи с отсутствием правовых оснований пребывания на военном учете и обязательством ТЦК исключить истцу из военного учета.

Иск следует обосновать тем, что такие специальности, как право, менеджмент, филология и другие немедицинские направления, не входят в перечень профессий, предусматривающих обязательный воинский учет для женщин. Соответственно, постановка на учет возможна только по добровольному согласию. Также следует подчеркнуть, что ссылка ТЦК на утрату архивов или автоматический перенос данных не является законным основанием для постановки женщины на учет без ее волеизъявления. Кроме того, в иске следует сослаться на уже существующую положительную для женщин судебную практику.

Отдельно стоит обжаловать штрафы за нарушение правил воинского учета: если лицо фактически не является военнообязанным, привлечение к ответственности по ст. 210 КУоАП должно быть признано незаконным.

