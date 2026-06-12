Нидерланды запускают новую национальную систему сирен для оповещения об угрозах

Новая система оповещения будет интегрирована с оборонными технологиями и дополнит систему NL Alert для информирования граждан в кризисных ситуациях.

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Правительство Нидерландов сообщило о создании обновленной национальной сети сирен, которая станет частью более широкой системы раннего предупреждения, в частности о военных угрозах.

Новая сеть заменит действующую систему оповещения и будет интегрирована с системами обнаружения Министерства обороны Нидерландов.

В то же время она будет дополнять NL Alert — систему мобильного оповещения, которую правительство использует для оперативного информирования населения об опасных или кризисных событиях.

Министр юстиции и безопасности Давид ван Веел заявил, что взаимодействие этих систем является важным шагом для подготовки страны к современным угрозам. По его словам, новая сеть впервые будет иметь полное национальное покрытие и централизованное управление.

Он пояснил, что в случае обнаружения угрозы со стороны Министерства обороны граждане будут получать немедленные оповещения как через NL Alert, так и через обновленную систему сирен.

Также система позволит оперативно информировать население о наводнениях и других чрезвычайных ситуациях локального характера. По оценке правительства, это повысит устойчивость страны к кризисным событиям.

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