Нідерланди запускають нову національну систему сирен для попередження про загрози

Нова система оповіщення буде інтегрована з оборонними технологіями та доповнить NL Alert для інформування громадян у кризових ситуаціях.

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Уряд Нідерландів повідомив про створення оновленої національної мережі сирен, яка стане частиною ширшої системи раннього попередження, зокрема про військові загрози.

Нова мережа замінить чинну систему оповіщення та буде інтегрована із системами виявлення Міністерства оборони Нідерландів.

Водночас вона доповнюватиме NL Alert — систему мобільного сповіщення, яку уряд використовує для оперативного інформування населення про небезпечні або кризові події.

Міністр юстиції та безпеки Давід ван Веел заявив, що взаємодія цих систем є важливим кроком для підготовки країни до сучасних загроз. За його словами, нова мережа вперше матиме повне національне покриття та централізоване управління.

Він пояснив, що у разі виявлення загрози з боку Міністерства оборони громадяни отримуватимуть негайні сповіщення як через NL Alert, так і через оновлену систему сирен.

Також система дозволить оперативно інформувати населення про повені та інші надзвичайні ситуації локального характеру. За оцінкою уряду, це підвищить стійкість країни до кризових подій.

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