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Нідерланди запускають нову національну систему сирен для попередження про загрози

00:06, 12 червня 2026
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Нова система оповіщення буде інтегрована з оборонними технологіями та доповнить NL Alert для інформування громадян у кризових ситуаціях.
Нідерланди запускають нову національну систему сирен для попередження про загрози
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Уряд Нідерландів повідомив про створення оновленої національної мережі сирен, яка стане частиною ширшої системи раннього попередження, зокрема про військові загрози.

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Нова мережа замінить чинну систему оповіщення та буде інтегрована із системами виявлення Міністерства оборони Нідерландів.

Водночас вона доповнюватиме NL Alert — систему мобільного сповіщення, яку уряд використовує для оперативного інформування населення про небезпечні або кризові події.

Міністр юстиції та безпеки Давід ван Веел заявив, що взаємодія цих систем є важливим кроком для підготовки країни до сучасних загроз. За його словами, нова мережа вперше матиме повне національне покриття та централізоване управління.

Він пояснив, що у разі виявлення загрози з боку Міністерства оборони громадяни отримуватимуть негайні сповіщення як через NL Alert, так і через оновлену систему сирен.

Також система дозволить оперативно інформувати населення про повені та інші надзвичайні ситуації локального характеру. За оцінкою уряду, це підвищить стійкість країни до кризових подій.

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безпека Нідерланди

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