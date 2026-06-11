В Україні зафіксували 12 випадків ботулізму за чотири місяці – що потрібно знати про хворобу

Медики нагадують про небезпеку харчових отруєнь і закликають уважно ставитися до вживання домашніх консервів та риби невідомого походження.

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За перші чотири місяці 2026 року в Україні на ботулізм захворіли 12 дорослих осіб. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Випадки захворювання були зареєстровані у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Що таке ботулізм

Ботулізм — це тяжке харчове отруєння, яке виникає внаслідок вживання продуктів, що містять ботулотоксин. Токсин уражає нервову систему та може спричинити параліч дихальних м’язів.

Найчастіші джерела зараження

До основних продуктів, які найчастіше стають причиною ботулізму, належать:

домашні м’ясні, рибні та грибні консерви;

в’ялена, копчена або солона риба;

ковбасні та інші м’ясні вироби, виготовлені або збережені з порушенням технології.

У МОЗ наголошують, що ботулотоксин неможливо виявити за смаком, запахом чи зовнішнім виглядом — навіть зовні безпечні продукти можуть бути небезпечними.

Як знизити ризик отруєння

Фахівці радять:

не вживати домашні консерви без впевненості у дотриманні технології приготування;

уникати риби невідомого походження;

не купувати продукти в місцях стихійної торгівлі;

не споживати їжу, якщо є сумніви щодо умов зберігання або транспортування.

Симптоми ботулізму

Перші ознаки захворювання можуть з’явитися через 12–24 години після вживання зараженого продукту, інколи — раніше або через кілька днів.

Серед симптомів:

погіршення зору, двоїння або «туман» перед очима;

сухість у роті;

утруднене ковтання та мовлення;

м’язова слабкість і запаморочення;

нудота, блювання, розлади травлення;

відчуття нестачі повітря.

Що робити у разі підозри

При появі симптомів необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

Медики наголошують: чим раніше розпочати лікування та ввести ботулінічний антитоксин, тим вищі шанси на одужання.

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