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Стан розрахунків з бюджетом: як українцям отримати офіційний витяг від ДПС

23:30, 11 червня 2026
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Дані про податкові розрахунки можна переглянути онлайн або отримати у вигляді офіційного витягу — у податковій розповіли про порядок подання запиту та строки надання документа.
Стан розрахунків з бюджетом: як українцям отримати офіційний витяг від ДПС
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Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна переглянути в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету. Для офіційного підтвердження цих даних можна отримати витяг про стан розрахунків. Про це повідомила Державна податкова служба України.

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Як отримати витяг

Для формування документа необхідно в приватній частині Електронного кабінету подати запит за формою F/J13002 у розділі «Заяви, запити для отримання інформації».

Якщо інформація потрібна за кілька років, запит подається окремо за кожен календарний рік.

Отримання та строки

Після опрацювання запиту витяг надходить до приватної частини Електронного кабінету або через інші засоби електронного зв’язку.

Строк надання документа становить до двох робочих днів після прийняття запиту територіальним органом ДПС.

Паперова форма витягу

За потреби платник може обрати паперову форму документа. У такому випадку витяг надається не раніше п’ятого робочого дня після прийняття запиту.

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бюджет ДПС податки

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