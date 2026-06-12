Абонент вимагав 5 млн грн за підвищення тарифу з 150 до 375 грн — що вирішив суд

Право на «вільний вибір» реалізується через можливість змінити тариф або перейти до іншого оператора, а не через вимогу зафіксувати ціну всупереч ринковим умовам.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сфера електронних комунікацій в Україні стала новим осередком спорів за права споживачів. Від дрібних списань за контент-послуги до багатомільйонних позовів за моральну шкоду — абоненти намагаються довести неправомірність дій мобільних операторів.

Відносини між постачальниками електронних комунікаційних послуг та споживачами регулюються цілою системою норм: від Цивільного кодексу України до спеціалізованого Закону «Про електронні комунікації» та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

«Судово-юридична газета» послідовно розгляне цікаві кейси, які охоплюють широкий спектр можливих претензій: незаконне списання невеликих сум, односторонню зміну вартості контрактних тарифів та блокування номера, що нібито спричинило збитки у 50 мільйонів гривень. У всіх випадках суди стали на бік оператора, що ставить питання: де межа відповідальності бізнесу і де починається необачність споживача?

Справа № 214/5821/25

Позивач, який був абонентом мобільного оператора понад 25 років, оскаржував одностороннє підвищення вартості контрактного тарифного плану. У 2019 році він підключив тариф за 150 грн на місяць, який вважав безстроковим. Проте протягом 2022–2024 років оператор кілька разів підвищував ціну, спочатку до 250, 300, а згодом до 375 гривень на місяць, та врешті змінив тариф, посилаючись на припинення дії попереднього.

Позивач стверджував, що договір укладений на 50 років, а тариф є безстроковим, тому оператор не мав права змінювати умови без його згоди,. Вимагав повернути старий тариф, стягнути переплату 2 100 грн., штраф 36 203 грн та 5 000 000 грн моральної шкоди.

Мобільний оператор, своєю чергою зазначив, що законодавство дозволяє оператору самостійно встановлювати та змінювати тарифи, а абонента було вчасно поінформовано через SMS.

Розглядаючи спір, Дніпровський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ дійшов висновку, що сам по собі тривалий строк дії договору про надання телекомунікаційних послуг не гарантує незмінності тарифного плану протягом усього періоду його чинності.

Суд звернув увагу, що відповідно до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг оператор має право змінювати тарифи за умови належного повідомлення абонента не пізніше ніж за сім днів до запровадження таких змін.

Під час розгляду справи було встановлено, що оператор направив абоненту SMS-повідомлення про зміну умов обслуговування та вартості послуг. Після отримання відповідного повідомлення позивач продовжив користуватися мобільним зв’язком та іншими послугами оператора.

На думку суду, такі дії свідчать про фактичне погодження абонента з новими умовами обслуговування. Відтак підстав для визнання змін тарифного плану незаконними суд не встановив.

Крім того, суд врахував, що позивач є стороною договору приєднання, тому не вправі пропонувати свої умови договору, в тому числі вимагати від оператора телекомунікаційних послуг не змінювати умови тарифного плану.

За результатами розгляду справи суд відмовив у задоволенні позову в повному обсязі. У стягненні штрафу та моральної шкоди було відмовлено, оскільки такі є похідними від вимог про визнання дії відповідача незаконними.

Суди чітко розмежовують поняття «термін дії договору» та «термін дії тарифного плану». Навіть якщо договір укладено на 50 років, це не означає незмінність ціни послуг протягом усього періоду. Оператор має законне право самостійно встановлювати та змінювати тарифи, дотримуючись процедури інформування абонента не пізніше ніж за 7 днів до змін. Оскільки абонент приєднується до запропонованого договору в цілому, він не може пропонувати свої індивідуальні умови

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.