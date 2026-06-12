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Абонент требовал 5 млн грн за повышение тарифа со 150 до 375 грн — что решил суд

08:30, 12 июня 2026
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Право на «свободный выбор» реализуется через возможность изменить тариф или перейти к другому оператору, а не через требование зафиксировать цену вопреки рыночным условиям
Абонент требовал 5 млн грн за повышение тарифа со 150 до 375 грн — что решил суд
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 Сфера электронных коммуникаций в Украине стала новым очагом споров о правах потребителей. От незначительных списаний за контент-услуги до многомиллионных исков о моральном вреде — абоненты пытаются доказать неправомерность действий мобильных операторов.

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Отношения между поставщиками электронных коммуникационных услуг и потребителями регулируются целой системой норм: от Гражданского кодекса Украины до специализированного Закона «Об электронных коммуникациях» и Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг.

«Судебно-юридическая газета» последовательно рассмотрит интересные кейсы, охватывающие широкий спектр возможных претензий: незаконное списание небольших сумм, одностороннее изменение стоимости контрактных тарифов и блокировку номера, которая якобы повлекла убытки в размере 50 миллионов гривен. Во всех случаях суды стали на сторону оператора, что ставит вопрос: где проходит граница ответственности бизнеса и где начинается неосмотрительность потребителя?

Дело № 214/5821/25

Истец, являвшийся абонентом мобильного оператора более 25 лет, оспаривал одностороннее повышение стоимости контрактного тарифного плана. В 2019 году он подключил тариф за 150 грн в месяц, который считал бессрочным. Однако в течение 2022–2024 годов оператор несколько раз повышал цену — сначала до 250, затем до 300, а позже до 375 гривен в месяц, а в итоге изменил тариф, сославшись на прекращение действия предыдущего.

Истец утверждал, что договор заключён на 50 лет, а тариф является бессрочным, поэтому оператор не имел права изменять условия без его согласия. Он требовал вернуть прежний тариф, взыскать переплату в размере 2 100 грн, штраф 36 203 грн и 5 000 000 грн морального вреда.

Мобильный оператор, в свою очередь, указал, что законодательство позволяет оператору самостоятельно устанавливать и изменять тарифы, а абонент был своевременно проинформирован посредством SMS.

Рассматривая спор, Днепровский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению гражданских дел пришёл к выводу, что сам по себе длительный срок действия договора о предоставлении телекоммуникационных услуг не гарантирует неизменности тарифного плана на протяжении всего периода его действия.

Суд обратил внимание, что в соответствии с Правилами предоставления и получения телекоммуникационных услуг оператор имеет право изменять тарифы при условии надлежащего уведомления абонента не позднее чем за семь дней до введения таких изменений.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что оператор направил абоненту SMS-сообщение об изменении условий обслуживания и стоимости услуг. После получения соответствующего уведомления истец продолжил пользоваться мобильной связью и другими услугами оператора.

По мнению суда, такие действия свидетельствуют о фактическом согласии абонента с новыми условиями обслуживания. Следовательно, оснований для признания изменений тарифного плана незаконными суд не установил.

Кроме того, суд учёл, что истец является стороной договора присоединения, поэтому не вправе предлагать собственные условия договора, в том числе требовать от оператора телекоммуникационных услуг не изменять условия тарифного плана.

По результатам рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении иска в полном объёме. Во взыскании штрафа и морального вреда было отказано, поскольку такие требования являются производными от требований о признании действий ответчика незаконными.

Суды чётко разграничивают понятия «срок действия договора» и «срок действия тарифного плана». Даже если договор заключён на 50 лет, это не означает неизменность цены услуг на протяжении всего периода. Оператор имеет законное право самостоятельно устанавливать и изменять тарифы, соблюдая процедуру информирования абонента не позднее чем за 7 дней до изменений. Поскольку абонент присоединяется к предложенному договору в целом, он не может предлагать свои индивидуальные условия. 

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