Для водителей электросамокатов не планируют вводить отдельные удостоверения

В Украине планируется урегулировать использование электросамокатов.

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Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал парламенту принять законопроект № 3023, который впервые урегулирует использование персонального легкого электротранспорта в Украине.

Стоит отметить, что положениями документа не предусмотрено введение для пользователей электросамокатов, моноколес и других подобных транспортных средств отдельной категории водительских удостоверений.

Законопроект разработали народные депутаты при участии Министерства развития общин и территорий. Его цель — определить пользователей такого транспорта полноценными участниками дорожного движения и установить четкие правила.

Документ, в частности, предусматривает:

движение по велосипедным дорожкам и велополосам, а при их отсутствии — по правому краю проезжей части или обочине;

запрет управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

запрет использования мобильного телефона во время движения;

обязательное использование освещения и светоотражающих элементов в темное время суток.

Также законопроект закладывает основу для ответственности за нарушения правил дорожного движения и определяет распределение ответственности между пользователями и сервисами проката.

Следующим шагом станет рассмотрение законопроекта в сессионном зале парламента.

Отметим, что в Польше детям до 13 лет запрещено управлять электросамокатами и другими средствами персонального транспорта на дорогах. Исключение составляет движение в жилой зоне под присмотром взрослого.

Также лица до 16 лет обязаны использовать защитные шлемы при передвижении на велосипеде, электросамокате, электровелосипеде и других средствах персонального транспорта.

Первый штраф был выписан уже через несколько часов после вступления в силу новых правил. Штраф получила мать 14-летнего подростка, который ездил на электросамокате без шлема.

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