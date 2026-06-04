У Польщі за перевищення швидкості тепер можуть забрати посвідчення водія: що потрібно знати українцям

Самокати на дорогах дозволили з 13 років, а водіям авто загрожує вилучення водійських за перевищення швидкості та дрифт.

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Посольство України в Польщі повідомило про зміни до польського законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, які поетапно набувають чинності у 2026 році.

Нововведення передбачені Законом Польщі від 17 жовтня 2025 року про внесення змін до Закону «Право про дорожній рух» та низки інших нормативних актів.

Зокрема, з 3 березня польська поліція може вилучати посвідчення водія на три місяці за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год не лише в населених пунктах, а й на односмугових дорогах з двостороннім рухом поза межами міст і сіл.

Також із цієї дати дітям віком до 13 років заборонено керувати електросамокатами та іншими засобами особистого транспорту на дорогах. Виняток становить рух у житловій зоні під наглядом дорослої особи.

Крім того, право на отримання водійського посвідчення категорії В отримали особи, які досягли 17-річного віку, за умови дотримання встановлених законом вимог щодо нагляду з боку досвідченого водія.

Із 30 березня в Польщі також запровадили можливість вилучення посвідчення водія на три місяці за умисне виконання небезпечних маневрів, зокрема дрифту або руху транспортного засобу на одному колесі.

Ще одна зміна набула чинності з 3 червня. Відтепер особи віком до 16 років зобов’язані використовувати захисні шоломи під час пересування велосипедом, електросамокатом, електровелосипедом та іншими засобами особистого транспорту.

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