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«Паперова мобілізація»: ДБР підозрює працівників ТЦК у масових змінах статусів військовозобов’язаних

18:30, 4 червня 2026
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За даними слідства, посадовці Гайсинського районного ТЦК вносили недостовірні відомості до реєстру «Оберіг», змінюючи статуси військовозобов’язаних без підстав.
«Паперова мобілізація»: ДБР підозрює працівників ТЦК у масових змінах статусів військовозобов’язаних
Фото: ДБР
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На Вінниччині працівники ДБР повідомили про підозру двом посадовцям Гайсинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у внесенні неправдивих даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

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У ДБР зазначають, що протидія правопорушенням у сфері мобілізації, зокрема внесенню недостовірної інформації до державних реєстрів, є одним із пріоритетних напрямів роботи відомства.

Слідством встановлено, що посадові особи, маючи доступ до системи, без належних документальних підстав змінювали дані в електронних облікових картках військовозобов’язаних.

Зокрема, окремих громадян, які формально були відображені як призвані на військову службу, повертали до обліку військовозобов’язаних. Водночас інших осіб навпаки вносили до реєстру як таких, що проходять військову службу, хоча фактично вони продовжували жити цивільним життям і не були обізнані про зміни їхнього статусу.

Також задокументовано випадок безпідставного скасування в системі «Оберіг» даних про порушення правил військового обліку, так званий «розшук ТЦК».

За інформацією слідчих, такі дії здійснювалися систематично щонайменше з квітня 2025 року.

Наразі досудове розслідування триває. Перевіряються інші можливі випадки внесення змін до реєстру, а також встановлюється ймовірна причетність інших військовослужбовців ТЦК та СП Вінницької області та їх керівництва до аналогічних дій. Також перевіряється інформація щодо можливого отримання вигоди фігурантами за маніпуляції з базою.

Одному з військовослужбовців повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 362 КК України — несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї. Другому інкримінують аналогічне правопорушення, вчинене повторно, за ч. 3 ст. 362 КК України.

Санкції статей передбачають покарання від виправних робіт до 2 років або позбавлення волі строком до 6 років.

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Вінниця ДБР ТЦК військовозобов'язаний

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