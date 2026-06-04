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«Бумажная мобилизация»: ГБР подозревает сотрудников ТЦК в массовых изменениях статусов военнообязанных

18:30, 4 июня 2026
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По данным следствия, должностные лица Гайсинского районного ТЦК вносили недостоверные сведения в реестр «Оберег», изменяя статусы военнообязанных без оснований.
«Бумажная мобилизация»: ГБР подозревает сотрудников ТЦК в массовых изменениях статусов военнообязанных
Фото: ГБР
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В Винницкой области сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум должностным лицам Гайсинского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которых подозревают во внесении ложных данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

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В ГБР отмечают, что противодействие правонарушениям в сфере мобилизации, в частности внесению недостоверной информации в государственные реестры, является одним из приоритетных направлений работы ведомства.

Следствием установлено, что должностные лица, имея доступ к системе, без надлежащих документальных оснований изменяли данные в электронных учетных карточках военнообязанных.

В частности, отдельных граждан, которые формально были отражены как призванные на военную службу, возвращали на учет военнообязанных. В то же время других лиц, наоборот, вносили в реестр как проходящих военную службу, хотя фактически они продолжали жить гражданской жизнью и не были осведомлены об изменении их статуса.

Также задокументирован случай безосновательной отмены в системе «Оберег» данных о нарушении правил воинского учета, так называемый «розыск ТЦК».

По информации следователей, такие действия осуществлялись систематически по крайней мере с апреля 2025 года.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Проверяются другие возможные случаи внесения изменений в реестр, а также устанавливается вероятная причастность других военнослужащих ТЦК и СП Винницкой области и их руководства к аналогичным действиям. Также проверяется информация о возможном получении фигурантами выгоды за манипуляции с базой данных.

Одному из военнослужащих сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 362 УК Украины — несанкционированное изменение информации в автоматизированных системах лицом, имеющим право доступа к ней. Второму инкриминируют аналогичное правонарушение, совершенное повторно, по ч. 3 ст. 362 УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание от исправительных работ до 2 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.

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Винница ГБР ТЦК военнообязанный

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