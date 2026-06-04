В Киеве суд подтвердил снос самостроев на земле водного фонда в урочище «Горбачиха»

Прокуратура в апелляции отстояла решение о сносе объектов самовольного строительства на земельном участке в Урочище «Горбачиха».

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Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений решение о сносе объектов самовольного строительства, возведенных на земельном участке водного фонда в Урочище «Горбачиха» в Днепровском районе Киева.

Как сообщили в прокуратуре, речь идет о четырех жилых домах, доме охраны и хозяйственных помещениях, зарегистрированных за физическим лицом на основании решения третейского суда и определения Бориспольского горрайонного суда Киевской области. Впоследствии право собственности на эти домовладения перешло к общественной организации, а затем — к обслуживающему кооперативу на основании договоров купли-продажи. Все эти строения расположены на земельном участке площадью почти 13 га и стоимостью более 50 млн грн.

По данным прокуратуры, владельцы недвижимости пытались оформить право пользования земельным участком под самовольно построенными объектами. Для этого они обращались в Киевский городской совет с ходатайством о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства. Когда не получили положительного ответа, самостоятельно заказали техническую документацию на землю.

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