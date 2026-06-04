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Запрос на публичную информацию в налоговую службу — как подать и что учесть

17:44, 4 июня 2026
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Запрос на информацию можно подать как в письменной форме, так и онлайн через электронные сервисы.
Запрос на публичную информацию в налоговую службу — как подать и что учесть
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Право граждан и налогоплательщиков на доступ к публичной информации определено Законом Украины от 13 января 2011 года № 2939-VI «О доступе к публичной информации». В ГНС в Киевской области отмечают, что заявители могут обращаться в органы налоговой службы для получения необходимых сведений.

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Форма подачи запроса

Запрос на информацию может быть:

  • индивидуальным или коллективным;
  • поданным в письменной форме;
  • отправленным по почте, электронной почте или через Электронный кабинет.

Письменный запрос оформляется в произвольной форме. В то же время в ГНС рекомендуют пользоваться типовой формой, размещенной на официальном веб-портале службы: форма запроса на информацию ГНС

Обязательные реквизиты запроса

В соответствии с Законом № 2939-VI и установленным порядком, в запросе необходимо указать:

  • имя или наименование заявителя и налоговый номер;
  • почтовый или электронный адрес;
  • номер телефона (при наличии);
  • описание запрашиваемой информации или реквизиты документа;
  • дату и подпись.

Сроки рассмотрения

Ответ на запрос на публичную информацию предоставляется не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения.

В случаях, когда запрос касается большого объема данных или требует дополнительного поиска, срок рассмотрения может быть продлен до 20 рабочих дней с соответствующим обоснованием.

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налоговая ГНС

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