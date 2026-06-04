Запрос на публичную информацию в налоговую службу — как подать и что учесть
Право граждан и налогоплательщиков на доступ к публичной информации определено Законом Украины от 13 января 2011 года № 2939-VI «О доступе к публичной информации». В ГНС в Киевской области отмечают, что заявители могут обращаться в органы налоговой службы для получения необходимых сведений.
Форма подачи запроса
Запрос на информацию может быть:
- индивидуальным или коллективным;
- поданным в письменной форме;
- отправленным по почте, электронной почте или через Электронный кабинет.
Письменный запрос оформляется в произвольной форме. В то же время в ГНС рекомендуют пользоваться типовой формой, размещенной на официальном веб-портале службы: форма запроса на информацию ГНС
Обязательные реквизиты запроса
В соответствии с Законом № 2939-VI и установленным порядком, в запросе необходимо указать:
- имя или наименование заявителя и налоговый номер;
- почтовый или электронный адрес;
- номер телефона (при наличии);
- описание запрашиваемой информации или реквизиты документа;
- дату и подпись.
Сроки рассмотрения
Ответ на запрос на публичную информацию предоставляется не позднее чем через пять рабочих дней с момента получения.
В случаях, когда запрос касается большого объема данных или требует дополнительного поиска, срок рассмотрения может быть продлен до 20 рабочих дней с соответствующим обоснованием.
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