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Запит на публічну інформацію до податкової – як подати та що врахувати

17:44, 4 червня 2026
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Запит на інформацію можна подати як письмово, так і онлайн через електронні сервіси.
Запит на публічну інформацію до податкової – як подати та що врахувати
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Право громадян і платників податків на доступ до публічної інформації визначене Законом України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації». У ДПС у Київській області зазначають, що запитувачі можуть звертатися до органів податкової служби для отримання необхідних відомостей.

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Форма подання запиту

Запит на інформацію може бути:

  • індивідуальним або колективним;
  • поданим у письмовій формі;
  • надісланим поштою, електронною поштою або через Електронний кабінет.

Письмовий запит оформлюється у довільній формі. Водночас у ДПС рекомендують користуватися типовою формою, розміщеною на офіційному вебпорталі служби: форма запиту на інформацію ДПС

Обов’язкові реквізити запиту

Відповідно до Закону № 2939-VI та встановленого порядку, у запиті необхідно зазначити:

  • ім’я або найменування запитувача та податковий номер;
  • поштову або електронну адресу;
  • номер телефону (за наявності);
  • опис запитуваної інформації або реквізити документа;
  • дату та підпис.

Строки розгляду

Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше ніж через п’ять робочих днів із моменту отримання.

У випадках, коли запит стосується великого обсягу даних або потребує додаткового пошуку, строк розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів із відповідним обґрунтуванням.

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податкова ДПС

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