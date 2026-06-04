Запит на публічну інформацію до податкової – як подати та що врахувати
Право громадян і платників податків на доступ до публічної інформації визначене Законом України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації». У ДПС у Київській області зазначають, що запитувачі можуть звертатися до органів податкової служби для отримання необхідних відомостей.
Форма подання запиту
Запит на інформацію може бути:
- індивідуальним або колективним;
- поданим у письмовій формі;
- надісланим поштою, електронною поштою або через Електронний кабінет.
Письмовий запит оформлюється у довільній формі. Водночас у ДПС рекомендують користуватися типовою формою, розміщеною на офіційному вебпорталі служби: форма запиту на інформацію ДПС
Обов’язкові реквізити запиту
Відповідно до Закону № 2939-VI та встановленого порядку, у запиті необхідно зазначити:
- ім’я або найменування запитувача та податковий номер;
- поштову або електронну адресу;
- номер телефону (за наявності);
- опис запитуваної інформації або реквізити документа;
- дату та підпис.
Строки розгляду
Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше ніж через п’ять робочих днів із моменту отримання.
У випадках, коли запит стосується великого обсягу даних або потребує додаткового пошуку, строк розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів із відповідним обґрунтуванням.
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