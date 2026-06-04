Верховний Суд пояснив, коли нові факти не стануть підставою для перегляду судового рішення

Відновлення скороченої посади через кілька років не стало підставою для перегляду судового рішення, яке набрало законної сили.

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Обставини, які виникли вже після завершення судового розгляду, не можуть вважатися нововиявленими та не є підставою для перегляду судового рішення, що набрало законної сили. Навіть якщо сторона вважає, що такі обставини підтверджують її доводи у спорі.

Такого висновку Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду дійшов у справі щодо перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами у спорі про звільнення поліцейської.

Обставини справи №420/13741/20

Позивачка, яка обіймала посаду заступника начальника організаційно-методичного відділу Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, оскаржила накази Національної поліції про скорочення її посади та звільнення зі служби.

У 2020 році в Національній поліції були проведені організаційно-штатні зміни, у межах яких скоротили низку посад, серед яких була й посада позивачки. Після цього її звільнили зі служби у зв’язку зі скороченням штатів та проведенням організаційних заходів.

Позивачка просила суд визнати відповідні накази незаконними, поновити її на службі та стягнути грошове забезпечення за час вимушеного прогулу.

Однак суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні позову. Вони встановили, що організаційно-штатні зміни були частиною загального реформування структури Національної поліції, а позивачці пропонували вакантні посади, зокрема рівнозначні. Від запропонованого переведення вона відмовилася, тому суди визнали звільнення законним. Згодом ці висновки залишив без змін і Верховний Суд.

Чому виник новий спір

У 2024 році Національна поліція затвердила нові зміни до штатів, якими до штату організаційно-методичного відділу Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області було введено посаду заступника начальника відділу, яка раніше була скорочена.

Позивачка вважала, що цей факт підтверджує її доводи про штучний характер скорочення та відсутність реальної необхідності ліквідовувати посаду. На її думку, поява відповідного наказу свідчила про необґрунтованість кадрових рішень, які стали підставою для її звільнення.

З огляду на це вона звернулася до суду із заявою про перегляд попередніх судових рішень за нововиявленими обставинами.

Суди першої та апеляційної інстанцій відмовили в задоволенні такої заяви, після чого справа потрапила до Верховного Суду.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний адміністративний суд погодився з висновками попередніх інстанцій та залишив касаційну скаргу без задоволення.

Суд нагадав, що нововиявленими обставинами можуть вважатися лише факти, які мають істотне значення для справи, існували на момент її розгляду, але не були і не могли бути відомі сторонам та суду.

Верховний Суд підкреслив, що процедура перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами не призначена для повторного розгляду спору або переоцінки вже встановлених обставин. Її метою є врахування істотних фактів, які об’єктивно існували під час розгляду справи, однак залишалися невідомими учасникам процесу та суду.

При цьому нові обставини, які виникли вже після ухвалення рішення, не можуть вважатися нововиявленими в розумінні статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України.

Правова позиція

Верховний Суд зазначив, що наказ Національної поліції від 2 квітня 2024 року, на який посилалася позивачка, був прийнятий вже після завершення розгляду справи судами всіх інстанцій. Відповідно, обставини, які випливають із цього наказу, не існували на момент ухвалення оскаржуваних судових рішень.

Саме тому такий наказ є новою обставиною, але не нововиявленою.

Суд також відмовив у передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду, зазначивши, що у подібних правовідносинах уже сформовано чітку та послідовну судову практику щодо розуміння нововиявлених обставин.

Таким чином, Верховний Суд підтвердив відмову у перегляді раніше ухвалених судових рішень за нововиявленими обставинами та вкотре наголосив: підставою для такого перегляду можуть бути лише обставини, які існували під час первісного розгляду справи, але не були відомі суду та учасникам процесу.

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