Верховный Суд объяснил, когда новые факты не станут основанием для пересмотра судебного решения

Восстановление сокращенной должности спустя несколько лет не стало основанием для пересмотра вступившего в законную силу судебного решения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обстоятельства, возникшие уже после завершения судебного разбирательства, не могут считаться вновь открывшимися и не являются основанием для пересмотра вступившего в законную силу судебного решения. Даже если сторона считает, что такие обстоятельства подтверждают ее доводы в споре.

К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по делу о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам в споре об увольнении сотрудницы полиции.

Обстоятельства дела №420/13741/20

Истец, занимавшая должность заместителя начальника организационно-методического отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, оспорила приказы Национальной полиции о сокращении ее должности и увольнении со службы.

В 2020 году в Национальной полиции были проведены организационно-штатные изменения, в рамках которых был сокращен ряд должностей, среди которых была и должность истца. После этого ее уволили со службы в связи с сокращением штатов и проведением организационных мероприятий.

Истец просила суд признать соответствующие приказы незаконными, восстановить ее на службе и взыскать денежное обеспечение за время вынужденного прогула.

Однако суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они установили, что организационно-штатные изменения были частью общего реформирования структуры Национальной полиции, а истцу предлагались вакантные должности, в том числе равнозначные. От предложенного перевода она отказалась, поэтому суды признали увольнение законным. Впоследствии эти выводы оставил без изменений и Верховный Суд.

Почему возник новый спор

В 2024 году Национальная полиция утвердила новые изменения в штатах, которыми в штат организационно-методического отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области была введена должность заместителя начальника отдела, ранее сокращенная.

Истец считала, что этот факт подтверждает ее доводы об искусственном характере сокращения и отсутствии реальной необходимости ликвидировать должность. По ее мнению, появление соответствующего приказа свидетельствовало о необоснованности кадровых решений, ставших основанием для ее увольнения.

В связи с этим она обратилась в суд с заявлением о пересмотре предыдущих судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении такого заявления, после чего дело поступило в Верховный Суд.

Что решил Верховный Суд

Кассационный административный суд согласился с выводами предыдущих инстанций и оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

Суд напомнил, что вновь открывшимися обстоятельствами могут считаться только факты, имеющие существенное значение для дела, существовавшие на момент его рассмотрения, но не известные и не могущие быть известными сторонам и суду.

Верховный Суд подчеркнул, что процедура пересмотра судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам не предназначена для повторного рассмотрения спора или переоценки уже установленных обстоятельств. Ее целью является учет существенных фактов, которые объективно существовали во время рассмотрения дела, однако оставались неизвестными участникам процесса и суду.

При этом новые обстоятельства, возникшие уже после принятия решения, не могут считаться вновь открывшимися в понимании статьи 361 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Правовая позиция

Верховный Суд отметил, что приказ Национальной полиции от 2 апреля 2024 года, на который ссылалась истец, был принят уже после завершения рассмотрения дела судами всех инстанций. Соответственно, обстоятельства, вытекающие из этого приказа, не существовали на момент принятия оспариваемых судебных решений.

Именно поэтому такой приказ является новым обстоятельством, но не вновь открывшимся.

Суд также отказал в передаче дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, указав, что в подобных правоотношениях уже сформирована четкая и последовательная судебная практика относительно понимания вновь открывшихся обстоятельств.

Таким образом, Верховный Суд подтвердил отказ в пересмотре ранее принятых судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам и вновь подчеркнул: основанием для такого пересмотра могут быть только обстоятельства, которые существовали во время первоначального рассмотрения дела, но не были известны суду и участникам процесса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.