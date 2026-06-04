  1. В Україні

У Києві суд підтвердив знесення самобудів на землі водного фонду в урочищі «Горбачиха»

22:36, 4 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прокуратура в апеляції відстояла рішення про знесення об’єктів самочинного будівництва на земельній ділянці в Урочищі «Горбачиха».
У Києві суд підтвердив знесення самобудів на землі водного фонду в урочищі «Горбачиха»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та залишив без змін рішення про знесення об’єктів самочинного будівництва, зведених на земельній ділянці водного фонду в Урочищі «Горбачиха» у Дніпровському районі Києва.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у прокуратурі, йдеться про чотири житлові будинки, будинок охорони та господарські приміщення, зареєстровані за фізичною особою на підставі рішення третейського суду та ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області. Згодом право власності на ці домоволодіння перейшло до громадської організації та надалі до обслуговуючого кооперативу на підставі договорів купівлі-продажу. Усі ці будівлі розміщені на земельній ділянці площею майже 13 га та вартістю понад 50 млн грн.

За даними прокуратури, власники нерухомості намагалися оформити право користування земельною ділянкою під самочинно збудованими об’єктами. Для цього вони зверталися до Київської міської ради із клопотанням про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Коли не отримали позитивну відповідь, самі замовили технічну документацію на землю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд прокуратура Київ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Конституційний Суд відкрив провадження у справі щодо правил кваліфікаційного оцінювання: колегія чи пленарний склад

Конституційний Суд України відкрив провадження у справі, що може змінити систему кваліфікаційного оцінювання суддів після перегляду підходів ВП ВС і поставити під сумнів процедури ВККС.

Україна змінює правила ввезення пожежної техніки, незважаючи на порушення домовленостей з МВФ

Пожежну техніку пропонують дозволити ввозити як гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств.

Віталій Уркевич, суддя Великої Палати Верховного Суду, розповів про єдність практики, «подвійну оренду» та нові стандарти захисту прав бізнесу

Віталій Уркевич в ексклюзивному інтерв'ю для «Судово-юридичної газети» розповів про євроінтеграційні реформи, практику Верховного Суду, межі медійного тиску громадськості на суддів та рекомендації Венеційської комісії щодо дисциплінарної відповідальності.

Українцям дозволять обмінюватися інтимними фото та відео у месенджерах

Новий законопроєкт посилює відповідальність за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей, одночасно пом’якшуючи регулювання щодо повнолітніх осіб.

Суддів зобов’яжуть розкривати родинні зв’язки: Комітет ВРУ схвалив нові правила

Комітет з питань правової політики підтримав нові правила декларування доброчесності суддів, але питання — перевірку суддів Верховного Суду — відтермінував.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]