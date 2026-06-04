У Києві суд підтвердив знесення самобудів на землі водного фонду в урочищі «Горбачиха»

Прокуратура в апеляції відстояла рішення про знесення об’єктів самочинного будівництва на земельній ділянці в Урочищі «Горбачиха».

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Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та залишив без змін рішення про знесення об’єктів самочинного будівництва, зведених на земельній ділянці водного фонду в Урочищі «Горбачиха» у Дніпровському районі Києва.

Як повідомили у прокуратурі, йдеться про чотири житлові будинки, будинок охорони та господарські приміщення, зареєстровані за фізичною особою на підставі рішення третейського суду та ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області. Згодом право власності на ці домоволодіння перейшло до громадської організації та надалі до обслуговуючого кооперативу на підставі договорів купівлі-продажу. Усі ці будівлі розміщені на земельній ділянці площею майже 13 га та вартістю понад 50 млн грн.

За даними прокуратури, власники нерухомості намагалися оформити право користування земельною ділянкою під самочинно збудованими об’єктами. Для цього вони зверталися до Київської міської ради із клопотанням про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою. Коли не отримали позитивну відповідь, самі замовили технічну документацію на землю.

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