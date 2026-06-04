В Польше за превышение скорости теперь могут забрать водительское удостоверение: что нужно знать украинцам
Посольство Украины в Польше сообщило об изменениях в польском законодательстве в сфере безопасности дорожного движения, которые поэтапно вступают в силу в 2026 году.
Нововведения предусмотрены Законом Польши от 17 октября 2025 года о внесении изменений в Закон «Право о дорожном движении» и ряд других нормативных актов.
В частности, с 3 марта польская полиция может изымать водительское удостоверение на три месяца за превышение скорости более чем на 50 км/ч не только в населенных пунктах, но и на однополосных дорогах с двусторонним движением за пределами городов и сел.
Также с этой даты детям младше 13 лет запрещено управлять электросамокатами и другими средствами персонального транспорта на дорогах. Исключение составляет движение в жилой зоне под присмотром взрослого лица.
Кроме того, право на получение водительского удостоверения категории В получили лица, достигшие 17-летнего возраста, при условии соблюдения установленных законом требований относительно надзора со стороны опытного водителя.
С 30 марта в Польше также ввели возможность изъятия водительского удостоверения на три месяца за умышленное выполнение опасных маневров, в частности дрифта или движения транспортного средства на одном колесе.
Еще одно изменение вступило в силу с 3 июня. Отныне лица младше 16 лет обязаны использовать защитные шлемы во время передвижения на велосипеде, электросамокате, электровелосипеде и других средствах персонального транспорта.
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