Состояние расчетов с бюджетом: как украинцам получить официальную выписку из ГНС

Данные о налоговых расчетах можно просмотреть онлайн или получить в виде официальной выписки — в налоговой рассказали о порядке подачи запроса и сроках предоставления документа.

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Информацию о состоянии расчетов с бюджетом можно просмотреть в меню «Состояние расчетов с бюджетом» личной части Электронного кабинета. Для официального подтверждения этих данных можно получить выписку о состоянии расчетов. Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Как получить выписку

Для формирования документа необходимо в личной части Электронного кабинета подать запрос по форме F/J13002 в разделе «Заявления, запросы для получения информации».

Если информация требуется за несколько лет, запрос подается отдельно за каждый календарный год.

Получение и сроки

После обработки запроса выписка поступает в личный кабинет Электронного кабинета или через другие средства электронной связи.

Срок предоставления документа составляет до двух рабочих дней после принятия запроса территориальным органом ГНС.

Бумажная форма выписки

При необходимости плательщик может выбрать бумажную форму документа. В таком случае выписка предоставляется не ранее пятого рабочего дня после принятия запроса.

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