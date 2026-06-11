  1. В Украине

В Украине за четыре месяца зарегистрировано 12 случаев ботулизма — что нужно знать об этой болезни

23:48, 11 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Медики напоминают об опасности пищевых отравлений и призывают внимательно относиться к употреблению домашних консервов и рыбы неизвестного происхождения.
В Украине за четыре месяца зарегистрировано 12 случаев ботулизма — что нужно знать об этой болезни
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За первые четыре месяца 2026 года в Украине на ботулизм заболели 12 взрослых. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Случаи заболевания были зарегистрированы в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Что такое ботулизм

Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, возникающее в результате употребления продуктов, содержащих ботулотоксин. Токсин поражает нервную систему и может вызвать паралич дыхательных мышц.

Наиболее частые источники заражения

К основным продуктам, которые чаще всего становятся причиной ботулизма, относятся:

  • домашние мясные, рыбные и грибные консервы;
  • вяленая, копченая или соленая рыба;
  • колбасные и другие мясные изделия, изготовленные или сохраненные с нарушением технологии.

В Минздраве подчеркивают, что ботулотоксин невозможно обнаружить по вкусу, запаху или внешнему виду — даже внешне безопасные продукты могут быть опасными.

Как снизить риск отравления

Специалисты советуют:

  • не употреблять домашние консервы без уверенности в соблюдении технологии приготовления;
  • избегать рыбы неизвестного происхождения;
  • не покупать продукты в местах стихийной торговли;
  • не употреблять пищу, если есть сомнения относительно условий хранения или транспортировки.

Симптомы ботулизма

Первые признаки заболевания могут появиться через 12–24 часа после употребления зараженного продукта, иногда — раньше или через несколько дней.

Среди симптомов:

  • ухудшение зрения, двоение в глазах или «туман» перед глазами;
  • сухость во рту;
  • затрудненное глотание и речь;
  • мышечная слабость и головокружение;
  • тошнота, рвота, расстройства пищеварения;
  • ощущение нехватки воздуха.

Что делать при подозрении

При появлении симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Медики подчеркивают: чем раньше начать лечение и ввести ботулинический антитоксин, тем выше шансы на выздоровление.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Минздрав Украина здравоохранение

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Налоговая отчетность нотариусов: условия сохранения статуса для бюджетных учреждений

Становится ли государственная нотариальная контора плательщиком налогов в момент выдачи свидетельства о праве на наследство.

Бронирование по-новому: что скрывает дедлайн 1 сентября

После появления дедлайна 1 сентября для переоформления статуса критичности бизнеса в Украине возникла волна паники по поводу потери брони.

Муж стал солидарным должником по займу жены: ВС объяснил, кто должен доказывать, что деньги не были потрачены на семью

Если займ заключён в интересах семьи, а второй из супругов не опроверг этого, ответственность по долгу может быть солидарной.

Судьи Юрию Гречко смягчили наказание: ВСП изменил дисциплинарное взыскание, учитывая позицию ВС

ВСП применил строгий выговор к судье из Днепропетровщины Юрию Гречко за грубые процессуальные нарушения, которые привели к вывозу зерна кукурузы.

НМТ 2026: как обжаловать нарушения во время теста и когда могут аннулировать результат

Механизм апелляции НМТ в 2026 году касается исключительно нарушений процедуры, без возможности обжалования полученного результата.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]