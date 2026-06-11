В Украине за четыре месяца зарегистрировано 12 случаев ботулизма — что нужно знать об этой болезни

Медики напоминают об опасности пищевых отравлений и призывают внимательно относиться к употреблению домашних консервов и рыбы неизвестного происхождения.

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За первые четыре месяца 2026 года в Украине на ботулизм заболели 12 взрослых. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Случаи заболевания были зарегистрированы в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Что такое ботулизм

Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, возникающее в результате употребления продуктов, содержащих ботулотоксин. Токсин поражает нервную систему и может вызвать паралич дыхательных мышц.

Наиболее частые источники заражения

К основным продуктам, которые чаще всего становятся причиной ботулизма, относятся:

домашние мясные, рыбные и грибные консервы;

вяленая, копченая или соленая рыба;

колбасные и другие мясные изделия, изготовленные или сохраненные с нарушением технологии.

В Минздраве подчеркивают, что ботулотоксин невозможно обнаружить по вкусу, запаху или внешнему виду — даже внешне безопасные продукты могут быть опасными.

Как снизить риск отравления

Специалисты советуют:

не употреблять домашние консервы без уверенности в соблюдении технологии приготовления;

избегать рыбы неизвестного происхождения;

не покупать продукты в местах стихийной торговли;

не употреблять пищу, если есть сомнения относительно условий хранения или транспортировки.

Симптомы ботулизма

Первые признаки заболевания могут появиться через 12–24 часа после употребления зараженного продукта, иногда — раньше или через несколько дней.

Среди симптомов:

ухудшение зрения, двоение в глазах или «туман» перед глазами;

сухость во рту;

затрудненное глотание и речь;

мышечная слабость и головокружение;

тошнота, рвота, расстройства пищеварения;

ощущение нехватки воздуха.

Что делать при подозрении

При появлении симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Медики подчеркивают: чем раньше начать лечение и ввести ботулинический антитоксин, тем выше шансы на выздоровление.

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