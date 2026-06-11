В Украине за четыре месяца зарегистрировано 12 случаев ботулизма — что нужно знать об этой болезни
За первые четыре месяца 2026 года в Украине на ботулизм заболели 12 взрослых. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
Случаи заболевания были зарегистрированы в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Что такое ботулизм
Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, возникающее в результате употребления продуктов, содержащих ботулотоксин. Токсин поражает нервную систему и может вызвать паралич дыхательных мышц.
Наиболее частые источники заражения
К основным продуктам, которые чаще всего становятся причиной ботулизма, относятся:
- домашние мясные, рыбные и грибные консервы;
- вяленая, копченая или соленая рыба;
- колбасные и другие мясные изделия, изготовленные или сохраненные с нарушением технологии.
В Минздраве подчеркивают, что ботулотоксин невозможно обнаружить по вкусу, запаху или внешнему виду — даже внешне безопасные продукты могут быть опасными.
Как снизить риск отравления
Специалисты советуют:
- не употреблять домашние консервы без уверенности в соблюдении технологии приготовления;
- избегать рыбы неизвестного происхождения;
- не покупать продукты в местах стихийной торговли;
- не употреблять пищу, если есть сомнения относительно условий хранения или транспортировки.
Симптомы ботулизма
Первые признаки заболевания могут появиться через 12–24 часа после употребления зараженного продукта, иногда — раньше или через несколько дней.
Среди симптомов:
- ухудшение зрения, двоение в глазах или «туман» перед глазами;
- сухость во рту;
- затрудненное глотание и речь;
- мышечная слабость и головокружение;
- тошнота, рвота, расстройства пищеварения;
- ощущение нехватки воздуха.
Что делать при подозрении
При появлении симптомов необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Медики подчеркивают: чем раньше начать лечение и ввести ботулинический антитоксин, тем выше шансы на выздоровление.
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